Declarațiile președintelui Nicușor Dan au putut fi urmărite LIVE pe stirileprotv.ro.

„Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern.Cred că a fost un pas necesar, pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens.

În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca, în acest răgaz, să își organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și, din nou, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens. Vreau să îi asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni”, a declarat președintele Nicușor Dan din Cehia.

Luni, Nicușor Dan ar urma să facă o a patra nominalizare. Dintre acestea, doar Siegfried Mureșan și Adrian Veștea au ajuns la votul Parlamentului, în timp ce Eugen Tomac a decis să-și depună mandatul înainte de primit votul legislativului.

Trebuie subliniat că luni, 5 octombrie, se vor împlini exact cinci luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură.

Nicușor Dan a făcut declarații după respingerea guvernului Mureșan din Cehia, acolo unde face o vizită oficială. În programul său din străinătate apare o discuție cu omologul său, preşedintele Petr Pavel, dar și o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a obţinut miercuri votul de încredere al Parlamentului, obţinând doar 182 de voturi favorabile, în condiţiile în care avea nevoie de 233.

În acest context, reapar discuțiile despre alegerile anticipate. Constituția stabilește la articolul 89, primul alineat, că președintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

După ce Siegfried Mureșan nu a obținut sprijinul Parlamentului, România ajunge în situația în care sunt stabilite condițiile minimale pentru dizolvarea legislativului și organizarea alegerilor anticipate: două propuneri respinse în decursul a cel puțin 60 de zile. Cu toate acestea, așa cum arată Constituția, președintele NU este obligat să ia această decizie, ci doar are opțiunea de a face asta.

De asemenea, pe masa lui Nicușor Dan se află și scenariul în care anunță noi consultări cu partidele parlamentare și desemnează un al patrulea premier care să ajungă la votul Parlamentului.