Băsescu a explicat că șeful statului, Nicușor Dan, deține monopolul constituțional asupra dizolvării legislativului, o prerogativă care nu poate fi transferată sau impusă de judecătorii CCR, a explicat fostul președinte luni seară, într-o intervenție la B1TV preluată de news.ro.

„Nu pot să obţină nimic prin Curtea Constituţională pentru că, în Constituţie, dizolvarea Parlamentului este un atribut unic al preşedintelui. Nu poate fi substituit de nimic altceva, nici de judecătorii Curţii Constituţionale”, a afirmat fostul șef al statului, demontând confuzia făcută de liderii PNL.

Băsescu a clarificat și eroarea de logică din discursul liberalilor: „Ei spun «mergem la Curte să facem alegeri anticipate». Nu! Mergeţi la Curte să dizolvaţi Parlamentul. Cum îl dizolvaţi? Că numai preşedintele poate să-l dizolve. Ca să ajungi la anticipate trebuie să dizolvi Parlamentul, or acest lucru nu poate fi făcut decât de preşedinte”.

Guvernul Mureșan, creditat cu doar 1% șanse de reușită

Dincolo de bătălia juridică, Traian Băsescu se arată extrem de sceptic față de viitorul cabinetului propus de Siegfried Mureșan. Fostul președinte estimează că șansele ca acest guvern să primească votul de învestitură sunt infime, de doar 1%.

Cu toate acestea, el nu exclude varianta ca eșecul acestei tentative să acționeze ca un catalizator pentru coagularea unei noi majorități parlamentare. „Poate după această tentativă se va găsi o soluţie definitivă”, a sugerat Băsescu.

Totuși, dacă clasa politică va rămâne blocată în același impas, întoarcerea la urne devine inevitabilă. „Nu sunt un adept fără rezerve al alegerilor anticipate. Numai că, dacă joaca va continua tot aşa, nu reuşim să facem o majoritate, va trebui până la urmă ruptă pisica şi mergem la popor că nu avem altă soluţie”, a concluzionat el.

PNL merge pe cartea presiunii maximale

De partea cealaltă, liberalii nu dau înapoi și își mențin poziția ofensivă față de Cotroceni. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a confirmat că partidul are pregătită o sesizare la CCR pentru situația în care Guvernul Mureșan va fi respins, iar președintele Nicușor Dan va refuza să convoace scrutinul anticipat.

Argumentul PNL este că, în momentul în care legislativul își dovedește incapacitatea de a genera un executiv funcțional, „soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea «la nesfârşit» a unor formule politice”.