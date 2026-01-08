Jumătate din România este sub zăpadă. Mai mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat

Stiri actuale
08-01-2026 | 19:11
Jumătate de țară este sub un strat semnificativ de zăpadă. În multe zone, drumurile sunt curățate inutil, pentru că viscolul aduce zăpada la loc.

autor
Alexandra Clej,  Ana Maria Barbu,  Călin Ardelean ,  Daniel Moldovan,  Daniel Preda,  Gigi Ciuncanu,  Ioan Vrâncean,  Mariana Apostoaie,  Marius Grama,  Natașa Paraschiv

Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat. Copacii se frâng din cauza gerului și a greutății iar pe râul Bistrița s-a format un baraj periculos din sloiuri de gheață numit și zăpor întins pe 10 kilometri care mărește riscul de inundații. Școli și grădinițe din 15 județe au fost închise.

Pe un drum național din Timiș, între Margina și Coșava, traficul s-a blocat din cauza unui camion care a derapat. Alte două tiruri nu au mai reușit să urce, din pricina zăpezii acumulate pe șosea.

Corespondent ProTV: "Coada de mașini se întinde pe mai bine de opt kilometri. Sunt șoferi care așteaptă de patru cinci ore ore în autoturisme. Ninge în continuare, iar pe șosea se așterne zăpadă."

Șofer: "Aici cred că stăm de trei ore"

Elevi
Elevii din Bistrița nu vor merge vineri la școală. Cursurile vor fi suspendate din cauza ninsorilor abundente

Șofer: "Îi foarte nasoală treaba, și vremea, din ce în ce mai rău e."

La Predeal, o mașină a ieșit de pe carosabil și a aterizat pe acoperișul unei pensiuni. Șoferii care treceau pe DN1 au filmat scena șocantă.

În Argeș, o șoferiță s-a oprit cu mașina în pădure, după ce a derapat. Femeia și fetiță ei de 6 ani au fost rănite. Iar în Galați o mama și fiul ei de 7 ani s-au răsturnat în afara șoselei. Jandarmii i-au încălzit în mașină lor.

În județul Botoșani, un autobuz cu pasageri, a ajuns în șanț, din cauza poleiului. Vehiculul a fost repus pe șosea cu ajutorul localnicilor, care au folosit tractoarele. Și pe drumul spre Rânca s-a circulat greu.

În Mehedinți, echipele de salvatori plecate să scoată o ambulanță înzăpezită au ajutat și alți șoferi care nu au mai putut înainta prin nămeți. Salvatorii din Hunedoara au ajuns cu un utilaj cu senile la un pacient dependent de dializă. Bărbatul de 71 de ani a fost dus la spital pentru tratament.

Sub greutatea zăpezii, o salcie imensă s-a prăbușit într-o parcare din Timișoara. Patru mașini au fost avariate.

Localnic: ”Am făcut sesizare din 22.10, anul trecut. Deocamdată l-a dărâmat natura."

Primăria Timișoara ne-a transmis că angajații constataseră că salcia "era verde și nu prezenta un risc pentru siguranța cetățenilor".

În județul Neamț a apărut fenomenul de ”freezing rain”: ploaia a înghețat rapid pe suprafețele pe care a căzut. Un zăpor de 10 km s-a format pe râul Bistrița și crește riscul de inundații. Pompierii și cei de la Ape monitorizează situația și daca va fi cazul vor detona gheața. Sloiurile au și un metru grosime.

62.000 de elevi nu au mers joi, 8 ianuarie, la școală. 186 de instituții de învățământ din 15 județe au fost închise, din cauza ninsorilor abundente.

Georgeta Szabo - director Șc. Gimnazială Husasău de Tinca: "Avem copii care vin din zone mai greu accesibile și-atunci, am considerat că primează siguranța copiilor."

Ana Maria Silaghi, profesoară: "E foarte greu accesul aici, la noi în școală, este foarte multă zăpadă, nu se poate urca."

În alte școli, orele s-au mutat online din cauza lipsei căldurii din unitățile de învățământ.

România, lovită de un ciclon mediteranean. Meteorologii anunță „un episod autentic de iarnă”

Sursa: Pro TV

Etichete: drumuri, ninsori, zapada,

Dată publicare: 08-01-2026 19:11

