Trenurile au revenit pline cu turiști, în București. Priveliștea dezolantă din Gara de Nord

La final de vacanță, trenurile au fost foarte aglomerate, mai ales cele care au plecat din stațiunile montane spre Capitală. Cei care nu și-au cumpărat biletele din timp au fost nevoiți să stea în picioare.

Iar în Gara de Nord au găsit un peisaj dezolant. Principalul nod feroviar al țării nu a mai fost modernizat de ani de zile şi urmează să intre în reparații.

Cu schiurile pe umăr, bagajele pline trase grăbit pe peron și fețe încă obosite după călătorie, zeci de oameni coboară din trenuri direct în aglomerația Gării de Nord. Mulți au ales trenul pentru a evita traficul de pe DN1.

Tânără: „Am fost la munte, în Poiană, am schiat trei zile, aglomerat, dar a fost foarte frumos”.

Reporter: De ce ați ales trenul?

Tânără: „Sincer, mă uitam pe stradă și vedeam cât de multe persoane erau și cât de aglomerat era și mi se pare că economisești bani și timp”.

„A fost aglomerat, dar mai ok decât mă așteptam totuși. Am luat din timp (biletul. n.r.) pentru că nu voiam să am surprize”, a spus o altă călătoare.

-A fost ok, am stat în picioare, asta a fost singura problemă.

-Era foarte aglomerat.

-Nu te-ai gândit să îți iei bilet din timp?

-Nu am putut. Se întoarce toată lumea din vacanță

Unele trenuri au avut mici întârzieri care nu mai surprind pe nimeni.

„Vreo jumătate de oră, 40 de minute. Să zicem că e mult acceptabil față de câteva ore întârziere” spune alt călător.

După ore petrecute în trenuri unde condițiile nu sunt întotdeauna cele mai bune, călătorii ajung în Gara de Nord. Însă cea mai mare poartă feroviară a României este departe de imaginea unei gări europene. Anul acesta, clădirea, monument istoric, ar trebui să intre oficial în reparații, după emiterea autorizației de construire, a transmis CFR infrastructura S.A. În prima etapă, lucrările vizează reabilitarea și consolidarea corpurilor principale ale gării, modernizarea spațiilor pentru călători, refacerea instalațiilor și îmbunătățirea condițiilor de siguranță și accesibilitate.

Tânără: „Este și foarte frig, cred că ar putea fi făcute și alte îmbunătățiri în acest moment. Am fost în gara din Germania și este o diferență colosală între ele, adică este altceva, este toată acoperită...oamenii stau în spatele linii de așteptare, adică nu ai să vezi cerul liber ca la noi, să te plouă, să îți fie frig”.

Prima etapă a modernizării costă peste 419 milioane de lei, fără TVA, bani din fonduri externe nerambursabile.

