Emmanuel Macron și președintele Germaniei, atac dur la adresa lui Donald Trump: „Distruge ordinea mondială”

08-01-2026 | 17:50
Steinmeier Macron
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cel al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, au lansat critice dure la adresa Statelor Unite, după misiunile pe care trupele americane le-au demarat în Atlanticul de Nord și Marea Caraibilor.

 

Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat vehement joi "noul colonialism şi noul imperialism" în relaţiile internaţionale, făcând referire mai ales la politica externă a SUA sub conducerea preşedintelui Donald Trump, despre care a spus că "se îndepărtează progresiv" de unii aliaţi şi că împreună cu celelalte mari puteri manifestă "o adevărată tentaţie de a-şi împărţi lumea", relatează agenţiile AFP şi EFE.

"Refuzăm noul colonialism şi noul imperialism (...), dar respingem de asemenea vasalitatea şi defetismul", a spus Macron în discursul său anual adresat ambasadorilor francezi.

"Evoluăm într-o lume în care marile puteri au o adevărată tentaţie de a-şi împărţi lumea", a remarcat în continuare preşedintele francez, referindu-se în special la operaţiunea prin care Statele Unite l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi la afirmaţiile repetate ale lui Trump privind intenţia sa de a anexa Groenlanda.

Deşi Macron a criticat deopotrivă China pentru "agresivitatea sa comercială tot mai dezinhibată" şi Rusia ca "putere destabilizatoare" în Ucraina, comentariile sale cele mai virulente au fost despre SUA.

Statele Unite sunt o putere care "se îndepărtează progresiv de unii dintre aliaţii săi şi trece peste regulile internaţionale pe care le promova până recent", în timp ce "agresivitatea neocolonială" este tot mai prezentă, a remarcat preşedintele Franţei, o ţară fostă putere colonială, care a pierdut recent şi influenţa în ţări africane unde Rusia şi-a consolidat relaţiile.

După ce în discursul său cu acelaşi prilej de anul trecut a denunţat o "internaţională reacţionară" susţinută de miliardarul Elon Musk, într-o critică faţă de susţinerea oferită atunci de Musk partidului german eurosceptic Alternativa pentru Germania, anul acesta Macron a mers chiar mai departe în critica sa la adresa diplomaţiei lui Trump, fără a pleda însă pentru o ruptură faţă de principala putere mondială.

El şi-a îndemnat diplomaţii ca în ţările unde-şi desfăşoară misiunile să nu se mulţumească să fie "simpli comentatori" sau "spectatori", ci să "acţioneze".

Pe de altă parte, preşedintele francez a cerut "apărarea" şi "consolidarea" reglementărilor europene ce privesc companiile din sectorul tehnologiei informaţiei, o temă conflictuală între UE şi SUA. Potrivit Washingtonului, aceste reglementări europene urmăresc cenzurarea conţinuturilor online şi au ca ţintă predilectă vocile conservatoare.

În schimb, președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a SUA sub președinția lui Donald Trump și a îndemnat lumea să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze într-un „cuib de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ce vor.

Într-o declarație neobișnuit de dură, care părea să se refere la acțiuni precum înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în weekend, fostul ministru de externe a afirmat că democrația globală este atacată ca niciodată până acum.

Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale au o anumită greutate și el are mai multă libertate de a-și exprima opiniile decât politicienii.

Descriind anexarea Crimeei de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei ca un moment decisiv, Steinmeier a afirmat că comportamentul SUA reprezintă o a doua ruptură istorică.

„Apoi, există prăbușirea valorilor de către cel mai important partener al nostru, SUA, care a contribuit la construirea acestei ordini mondiale”, a declarat Steinmeier într-un discurs ținut miercuri seara la un simpozion.

„Este vorba de a împiedica lumea să se transforme într-un cuib de tâlhari, unde cei mai lipsiți de scrupule iau tot ce vor, unde regiuni sau țări întregi sunt tratate ca proprietatea câtorva mari puteri”, a spus el.

A fost necesară o intervenție activă în situații amenințătoare, iar țări precum Brazilia și India trebuie convinse să protejeze ordinea mondială, a afirmat el.

Sursa: Agerpres, Reuters

