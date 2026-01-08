Patru drumuri sunt blocate în județul Alba din cauza zăpezii. Care sunt rutele alternative

Consiliul Judeţean Alba anunţă că patru drumuri din judeţ sunt blocate, joi seară, în urma căderilor masive de zăpadă, indicând şi rute alternative.

Unul dintre drumurile blocate este drumul judeţean 106 K Daia Română-Vingard, ruta alternativă fiind DJ 106 I (Cunţa Berghin) şi DJ 106 K (Sebeş-Daia Română).

DJ 106 K este de asemenea blocat la intersecţia cu 106 I-Ohaba, ruta alternativă fiind DJ 106 I (Cunţa Berghin) şi DJ 106 K (Ohaba-Secăşel).

Nu se circulă, joi seară, nici pe DN 704 K (Salistea-Vinerea), fiind recomandat traseul DJ 704K (DJ 704 (DN7 Vinerea-Cugir)-DN 7. Totodată, este blocat şi DJ 704 A (Drumul Pianului), ca alternativă fiind recomandată ruta DN 7-DJ 705 B şi DJ 704 A.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Marius Haţegan, anunţă, joi seară, că în teren se află 65 de utilaje, pe drumurile judeţene fiind împrăştiate 400 tone de material antiderapant.

