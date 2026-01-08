Viscolul și ninsorile au creat probleme pe căile ferate din România. Zeci de trenuri au plecat cu ore întregi de întârziere

În țară, viscolul și ninsorile au creat probleme și pe calea ferată. Trenurile au înregistrat întârzieri și de opt ore în partea de sud-vest.

Iar în zona Bucureștiului, chiar dacă vremea nu a fost atât de rea, 43 de trenuri au plecat cu întârzieri totale de peste 6.000 de minute din cauza unei avarii la instalația de dirijare a traficului.

Reprezentanții CFR le-au cerut scuze călătorilor aflați în trenurile care au întârziat cu orele din cauza viscolului. În unele zone, rafalele au atins și 120 de km/h, producând avarii la rețeaua electrică de pe calea ferată.

Echipele CFR Infrastructură au înlăturat zeci de copaci care au căzut pe linii sau pe firele de tensiune, iar asta a însemnat o călătorie cu patru ore mai lungă, de exemplu, pentru pasagerii unui tren București – Curtici. Trei ore au așteptat și pasagerii acestei garnituri care a sosit în Gara de Nord din Budapesta.

Tânăr: „S-a oprit de foarte multe ori. La Arad am stat să așteptăm niște vagoane care au plecat din Curtici cu 90 de minute întârziere, mi se pare anormal.”

Fată: „E dificil să stai atâta timp pe tren.”

Controlor: „Probleme da, și se circulă și pe un singur fir.”

Femeie: „La Oradea era zăpadă atât. Încoace nu. În schimb, viteza mica, a melcului.”

Conductor: „Între Roșiori și Videle. Secțiuni ocupate.”

Corespondent PROTV: „Cele mai afectate rute sunt cele către Moldova sau Vestul țării, trenurile care vin din aceste zone în capitală au cele mai mari întârzieri. De exemplu, acest tren a plecat de la Budapesta și ajunge în Capitală cu două ore întârziere.”

Fată: „Multă zăpadă pe drum. În Budapesta, era cam de 10 cm, dar de două zile trebuia să ajungem. Trenul a fost a doua variantă, dar iată că și aici am avut întârziere.”

Alții au plecat cu 15 minute întârziere spre Cluj-Napoca.

De parcă vremea rea nu era o problemă destul de mare, muncitorii care lucrau la calea ferată între Periș și Buftea au provocat o avarie la sistemul de semnalizare, potrivit CFR Călători. Până la remedierea ei, 43 de trenuri au acumulat în total peste 4 zile de întârzieri.

Aceste trenuri care au plecat aseară din București au ajuns în Timișoara cu 8 ore întârziere fiecare. Călătorii spun că au rămas în câmp, în județul Caraș-Severin, unde ninsoarea a rupt mai multe cabluri de electricitate, apoi ghinioanele s-au adunat.

Călător: „Am stat trei ore fără curent, a trebuit dat din loc un tren și așa mai departe. Trebuia să ajungem la 6 jumătate azi dimineață.”

Călătoare: „Păi a rămas fără electricitate locomotiva, s-a defectat ceva și am așteptat cinci ore să repare.”

CFR a anunțat că le va restitui banii pe bilete celor care renunță la călătorie din cauza vremiitori își întrerup traseul înainte să ajungă la destinație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













