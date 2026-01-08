Viscolul și ninsorile au creat probleme pe căile ferate din România. Zeci de trenuri au plecat cu ore întregi de întârziere

08-01-2026 | 19:30
În țară, viscolul și ninsorile au creat probleme și pe calea ferată. Trenurile au înregistrat întârzieri și de opt ore în partea de sud-vest.

Daniel Nițoiu

Iar în zona Bucureștiului, chiar dacă vremea nu a fost atât de rea, 43 de trenuri au plecat cu întârzieri totale de peste 6.000 de minute din cauza unei avarii la instalația de dirijare a traficului.

Reprezentanții CFR le-au cerut scuze călătorilor aflați în trenurile care au întârziat cu orele din cauza viscolului. În unele zone, rafalele au atins și 120 de km/h, producând avarii la rețeaua electrică de pe calea ferată.

Echipele CFR Infrastructură au înlăturat zeci de copaci care au căzut pe linii sau pe firele de tensiune, iar asta a însemnat o călătorie cu patru ore mai lungă, de exemplu, pentru pasagerii unui tren București – Curtici. Trei ore au așteptat și pasagerii acestei garnituri care a sosit în Gara de Nord din Budapesta.

Tânăr: „S-a oprit de foarte multe ori. La Arad am stat să așteptăm niște vagoane care au plecat din Curtici cu 90 de minute întârziere, mi se pare anormal.”

Fată:E dificil să stai atâta timp pe tren.”

Controlor:Probleme da, și se circulă și pe un singur fir.”

Femeie: „La Oradea era zăpadă atât. Încoace nu. În schimb, viteza mica, a melcului.”

Conductor: „Între Roșiori și Videle. Secțiuni ocupate.”

Corespondent PROTV:Cele mai afectate rute sunt cele către Moldova sau Vestul țării, trenurile care vin din aceste zone în capitală au cele mai mari întârzieri. De exemplu, acest tren a plecat de la Budapesta și ajunge în Capitală cu două ore întârziere.”

Fată: „Multă zăpadă pe drum. În Budapesta, era cam de 10 cm, dar de două zile trebuia să ajungem. Trenul a fost a doua variantă, dar iată că și aici am avut întârziere.”

Alții au plecat cu 15 minute întârziere spre Cluj-Napoca.

De parcă vremea rea nu era o problemă destul de mare, muncitorii care lucrau la calea ferată între Periș și Buftea au provocat o avarie la sistemul de semnalizare, potrivit CFR Călători. Până la remedierea ei, 43 de trenuri au acumulat în total peste 4 zile de întârzieri.

Aceste trenuri care au plecat aseară din București au ajuns în Timișoara cu 8 ore întârziere fiecare. Călătorii spun că au rămas în câmp, în județul Caraș-Severin, unde ninsoarea a rupt mai multe cabluri de electricitate, apoi ghinioanele s-au adunat.

Călător: „Am stat trei ore fără curent, a trebuit dat din loc un tren și așa mai departe. Trebuia să ajungem la 6 jumătate azi dimineață.”

Călătoare:Păi a rămas fără electricitate locomotiva, s-a defectat ceva și am așteptat cinci ore să repare.”

CFR a anunțat că le va restitui banii pe bilete celor care renunță la călătorie din cauza vremiitori își întrerup traseul înainte să ajungă la destinație.

