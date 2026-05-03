Bilete ieftine în Europa în luna mai. Unde poți merge în city break cu zboruri sub 200 de lei

Luna mai este una dintre cele mai bune perioade pentru un city break în Europa, datorită combinației ideale dintre vreme plăcută, orașe mai puțin aglomerate și prețuri încă accesibile la biletele de avion.

În această perioadă, numeroase rute operate de companii low-cost oferă zboruri dus-întors chiar și sub 200 de lei, ceea ce transformă o escapadă europeană într-o opțiune realistă chiar și pentru bugete reduse. În general, primăvara târzie aduce tarife mai bune decât sezonul de vară, când prețurile cresc semnificativ. Din acest motiv, luna mai este considerată de mulți călători experimentați momentul perfect pentru a explora orașe europene fără aglomerație și fără costuri mari. De ce să alegi city break-uri în luna mai City break-urile din luna mai sunt atractive din mai multe motive. În primul rând, temperaturile sunt ideale pentru plimbări lungi prin oraș, fără caniculă sau frig. În al doilea rând, fluxul de turiști este mai redus comparativ cu lunile iunie–august, ceea ce înseamnă experiențe mai relaxate la principalele atracții turistice. Un alt avantaj important este prețul. Datele din piața zborurilor arată că există numeroase oferte de bilete sub 200–300 de lei către destinații populare din Europa. Citește și Ghidul capcanelor de vacanță. Cum să eviți escrocheriile care te pot lăsa fără bani în doar câteva secunde de neatenție Cum găsești zboruri sub 200 de lei Pentru a prinde cele mai bune oferte, flexibilitatea este esențială. Cele mai mici prețuri apar de obicei în zilele de mijloc ale săptămânii și pentru plecări la ore mai puțin convenabile. De asemenea, rezervarea din timp și evitarea perioadelor de vârf (weekenduri lungi sau sărbători) poate reduce semnificativ costul biletelor. Platformele de comparație a zborurilor ajută la identificarea rapidă a ofertelor sub 200 de lei. Malta Malta este una dintre cele mai atractive destinații de city break din Europa, mai ales pentru cei care caută soare, mare și istorie într-un singur loc. Cu zboruri directe din București începând de la aproximativ 224 lei dus-întors (23-25 mai), insula devine o opțiune excelentă pentru o escapadă scurtă în luna mai. Aflat în inima Mării Mediterane, Malta combină peisaje spectaculoase cu orașe istorice fortificate, golfuri cu ape turcoaz și o atmosferă relaxată, specifică sudului Europei. Zborul durează aproximativ 2 ore și 15 minute, ceea ce face destinația ideală pentru un weekend prelungit sau un city break de 2–3 zile.

Milano Milano este una dintre cele mai populare destinații de city break din Europa, ideală pentru shopping, artă, gastronomie și arhitectură iconică. Cu zboruri directe din București la prețuri începând de la aproximativ 182 lei dus-întors, orașul devine o opțiune excelentă pentru o escapadă scurtă și accesibilă în luna mai. Pentru perioada 21 mai – 25 mai, există zboruri directe operate de companii low-cost, cu durată de aproximativ 2 ore și 20–30 de minute, ceea ce face Milano una dintre cele mai rapide și convenabile destinații din Europa de Vest pentru un weekend prelungit. Milano este capitala modei din Italia și un oraș care îmbină perfect stilul modern cu istoria. Aici poți vizita impresionanta Catedrală Duomo, Galeria Vittorio Emanuele II sau celebra operă La Scala. Pe lângă atracțiile culturale, Milano este și un hub gastronomic important, unde poți încerca preparate autentice italiene, de la risotto alla milanese la espresso-uri servite în cafenele istorice.

Girona Pentru un city break accesibil în Europa, Girona este una dintre cele mai bune opțiuni din zona Cataloniei. Cu zboruri directe din București începând de la aproximativ 156 lei dus-întors, această destinație devine ideală pentru o escapadă scurtă în luna mai. Pentru perioada 9 mai – 11 mai, există zboruri directe operate de companii low-cost, cu o durată de aproximativ 3 ore, ceea ce face Girona o alegere foarte practică pentru un weekend prelungit în Spania. Girona este un oraș medieval fermecător, situat în nord-estul Spaniei, la doar o oră de Barcelona. Orașul este cunoscut pentru centrul său istoric bine conservat, străduțele pietruite, zidurile vechi și atmosfera autentică catalană. Spre deosebire de marile destinații turistice din Spania, Girona oferă o experiență mult mai relaxată, cu mai puțină aglomerație și un ritm mai liniștit. Este ideal pentru cei care vor să descopere cultura locală fără presiunea unui oraș turistic suprasolicitat.

Bruxelles Bruxelles este una dintre cele mai bune destinații pentru un city break în Europa datorită combinației perfecte dintre arhitectură impresionantă, gastronomie și atmosferă cosmopolită. Cu zboruri directe din București începând de la aproximativ 203 lei dus-întors, capitala Belgiei devine o alegere excelentă pentru o escapadă de primăvară. Pentru perioada 28 mai – 31 mai, există zboruri accesibile care fac Bruxelles o opțiune ideală pentru un weekend prelungit, mai ales datorită duratei scurte a zborului și conexiunilor bune cu centrul orașului. Bruxelles este un oraș compact și ușor de explorat, perfect pentru 2–3 zile. Centrul său istoric este dominat de celebra Grand-Place, considerată una dintre cele mai frumoase piețe din Europa, unde arhitectura gotică și barocă creează un decor spectaculos. Orașul este cunoscut și ca sediu al Uniunii Europene, ceea ce îi oferă o atmosferă internațională unică, cu restaurante, muzee și cartiere care reflectă diversitatea culturală a continentului.

Cracovia Cracovia este una dintre cele mai frumoase și accesibile destinații de city break din Europa Centrală, ideală pentru o escapadă culturală în luna mai. Cu zboruri directe din București începând de la aproximativ 229 lei dus-întors, orașul devine o alegere excelentă pentru un weekend prelungit între 14 mai – 17 mai. Zborurile sunt operate de companii low-cost, cu o durată de aproximativ 1 oră și 45 de minute, ceea ce face Cracovia una dintre cele mai rapide și convenabile destinații istorice din Europa. Cracovia este un oraș cu o atmosferă medievală foarte bine conservată, considerat de mulți unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Centrul său vechi este inclus în patrimoniul UNESCO și impresionează prin piețe largi, clădiri istorice și străduțe pietruite pline de viață. Orașul are un ritm relaxat și este ușor de explorat pe jos, ceea ce îl face perfect pentru un city break de 2–3 zile. Spre deosebire de capitalele aglomerate, Cracovia oferă o experiență mai autentică și mai liniștită.

Tirana Tirana este una dintre cele mai surprinzătoare și accesibile destinații de city break din Europa, ideală pentru o escapadă scurtă în luna mai. Cu zboruri directe din București în perioada 22 mai – 25 mai, la prețuri începând de la aproximativ 208 lei dus-întors, capitala Albaniei devine o opțiune excelentă pentru un weekend ieftin și diferit. Tirana este un oraș aflat în plină transformare, cu o combinație interesantă între arhitectură comunistă, clădiri colorate modern și o scenă urbană tot mai vibrantă. Comparativ cu alte capitale europene, Tirana rămâne o destinație foarte accesibilă, atât ca prețuri, cât și ca experiență turistică. Este un oraș ușor de explorat în 2–3 zile, cu o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Salonic Salonic (Thessaloniki) este una dintre cele mai accesibile și vibrante destinații de city break din Grecia, perfectă pentru o escapadă rapidă în luna mai. Cu zboruri directe din București în perioada 14 mai – 18 mai, la prețuri începând de la aproximativ 167 lei dus-întors, orașul devine o alegere excelentă pentru un weekend relaxat la malul Mării Egee. Salonic este al doilea cel mai mare oraș din Grecia și un important centru cultural și gastronomic. Aflat pe coasta Mării Egee, orașul combină istoria bizantină, influențele otomane și atmosfera modernă a unui oraș universitar animat. Spre deosebire de insulele grecești mai aglomerate, Salonic oferă o experiență urbană autentică, cu prețuri mai accesibile și mai puțini turiști, mai ales în luna mai.

Lugano Lugano este una dintre cele mai elegante și spectaculoase destinații de city break din Europa, perfectă pentru cei care caută un mix de natură alpină, atmosferă italiană și lux discret. Cu zboruri din București în perioada 21 mai – 25 mai, la prețuri începând de la aproximativ 182 lei dus-întors, orașul devine o opțiune surprinzător de accesibilă pentru un weekend în Elveția. Zborul către zona Lugano durează în medie aproximativ 3–3,5 ore, iar orașul este situat în cantonul Ticino, regiunea italiană a Elveției, ceea ce îi oferă un farmec unic: peisaje elvețiene combinate cu stilul de viață mediteranean. Lugano este așezat pe malul lacului cu același nume și este înconjurat de munți spectaculoși precum Monte Brè și Monte San Salvatore. Orașul este cunoscut pentru curățenia impecabilă, arhitectura elegantă și atmosfera relaxată, ideală pentru o escapadă liniștită. Deși este considerat o destinație premium, perioada de primăvară aduce adesea zboruri surprinzător de accesibile, ceea ce îl transformă într-o alegere foarte bună pentru un city break diferit de marile capitale europene.

Informațiile prezentate în acest articol, inclusiv prețurile biletelor de avion, rutele și disponibilitatea zborurilor, sunt bazate pe date disponibile la momentul redactării și pot suferi modificări în timp. Tarifele pot varia în funcție de perioada rezervării, disponibilitate, taxe suplimentare sau politici ale companiilor aeriene. Pentru cele mai actualizate informații, se recomandă verificarea directă pe platformele oficiale ale companiilor aeriene sau pe motoare de căutare a zborurilor înainte de efectuarea rezervării.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,