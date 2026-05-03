Măduva produce celule stem. Haideți să explicăm hemoleucograma. Medicii ne recomandă ca, alături de această analiză, să faceți și electroforeza proteinelor.

2 mililitri de sânge - doar atât vi se recoltează pentru hemoleucogramă, analiza cea mai cerută la nivel mondial. Arată valoarea celulelor din sânge - celule roșii, prin care respirăm, celule albe, care ne apără, trombocitele, care participă la coagulare.

Dacă suntem sănătoși, măduva din oasele late produce continuu toate celulele sângelui. Splina le distruge. Echilibrul perfect a fost inventat de sânge.

dr. Sorina-Nicoleta Bădeliță, medic primar hematolog: „Noi ne naștem setați să producem o cantitate de celule și să distrugem o cantitate de celule zilnic, astfel valoarea celulelor albe trebuie să fie între 4.000 și 10.000. Hemoglobina 14 bărbați, 12 femei, trombocitele normale între 150.000 și 400.000.”

Corespondent PROTV: „Facem o viroză, organismul va produce mai multe celule albe, să ne apere. Dar celulele albe vor reveni la normal când procesul infecțios se calmează. Nu revin la normal, mergeți la hematolog.”

Celulele albe constant crescute. Pot să arate leucemia cronică. Vorbim de un cancer, care nu este agresiv.

dr. Sorina-Nicoleta Bădeliță, medic primar hematolog: „O leucemie cronică e o leucemie cu care trăiești mulți ani, o viață întreagă, dar e bine să o diagnostichezi și să ai curaj să mergi la medic, pare ciudat, dar în ziua de azi există forme de neoplazii hematologice, care nu necesită tratament în formele incipiente. S-a observat că începerea tratamentului înainte de termen pt unele forme de malignități, nu aduce un plus valoare pe supraviețuire. Mesajul către pacient este - am un cancer, nu îl tratez, stau liniștit acasă. Nu! Îmi găsesc un hematolog, cu care să pot să vorbesc deschis despre boală, care îmi face un plan de monitorizare.”

Alături de hemoleucogramă, medicii vă recomandă să faceți analize numite electroforeza proteinelor. Analiza e în pachetul decontat de casa de asigurări.

dr. Sorina-Nicoleta Bădeliță, medic primar hematolog: „Există o analiză numită electroforeza proteinelor serice, care din păcate nu se face în analizele uzuale, și care obligatoriu ar trebui efectuată. Poate să ne arate o secreție necontrolată de proteine, imunoglobuline anormale. Noi suntem setați să producem imunoglobuline să ne apere, ajută organismul să lupte.”

Dacă echilibrul se strică, organismul produce imunoglobuline anormale. Vorbim despre boala oncologică, numită mielom multiplu. Boala NU se tratează în faza inițială. În ultimii 10 ani, tratamente de generație nouă au crescut enorm speranța de viață.

dr. Sorina-Nicoleta Bădeliță medic primar hematolog: „Pare ciudat, dar boala nu se tratează inițial. Pacientul practic trăiește mulți ani cu o formă de malignitate cronică, dar e important să o diagnosticăm din timp.”

Analizele - hemoleucograma și electroforeza proteinelor - se fac o dată pe an, în lipsa oricăror simptome, dacă aveți sub 50 de ani. Peste 50 de ani, cele două analize sunt recomandate la fiecare 6 luni.