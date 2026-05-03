În Vama Veche, între muzică la chitară, frig și focuri de tabără, turiștii și-au promis că se vor întâlni și anul viitor tot pe plajă.

Asta în timp ce în Mamaia, petrecerile extravagante din cluburi s-au terminat în zori, cu artificii.

Pe plaja din Vama Veche, sub lumina lunii, oameni necunoscuți din diverse colțuri ale țării cântă împreună cu promisiunea că se vor vedea și la anul, în același loc.

Fată: „Asta îmi doream cel mai tare, să stăm oameni necunoscuți la un foc de tabără și să cântăm aceleași versuri nemuritoare.”

Băiat: „Nu pot să compar nimic cu sentimentul ăsta.”

Câțiva pași mai încolo, printre petrecăreți, sunt și turiști care descoperă locul pentru prima dată.

Bărbat: „Am venit din Vilnius să vedem Vama Veche prima oară în viața noastră, la 45 de ani. E grozav.”

Câte baruri și terase, atâtea feluri de muzică. Toată lumea se distrează și se bucură de ultima noapte la mare din această vacanță.

Reporter: „Cum e ultima noapte în vamă?”

Fată: „Super, nu vreau să plec. M-am băgat în apă la răsărit, a fost super, nu o să uit niciodată.”

Reporter: „Vii și la anul?”

Fată: „Daaa, normal.”

Alții s-au pregătit din timp pentru ultima seară.

Fată: „Da, uitați, că filmez să imortalizez toate momentele importante din seara asta.”

Duminică, turiștii vor pleca spre case cu prieteni și amintiri pentru o viață.

Între timp, în nordul litoralului, turiștii își luau la revedere de la vacanța de 1 Mai cu petreceri extravagante. Cluburile din Mamaia s-au întrecut în a aduce pe scenă artiști de top.

Tinerii au făcut un adevărat tur de forță – au trecut atât pe la festivaluri, cât și prin cluburi.

Fată: „O experiență de 1 Mai, 2 mai de fapt, reușită.”

Elenis Tulică, organizator festival: „Seara trecută am avut 4.000 de persoane, în seara asta la fel, 4.000 care se distrează.”

Costumațiile extravagante au făcut deliciul nopții.

Reporter: „Cum te simți într-o asemenea costumație?”

Fată: „Lejer și dansant, foarte bine.”

Banii nu au contat atunci când distracția a însemnat totul.

Băiat: „Cât am cheltuit? Haha, 1.000 de euro.”

Reporter: „Haaa, exagerezi.”

Băiat: „Nu, 600.”

Autoritățile din turism estimează că doar sâmbătă seară stațiunea Mamaia a fost vizitată de peste 15.000 de turiști.