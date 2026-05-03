”La data de 30 aprilie 2026, în jurul orei 06:55, la Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră un cetăţean bulgar, în calitate de conducător auto al unui autoturism înmatriculat în Bulgaria. Cu ocazia controlului, poliţistul de frontieră i-a solicitat documentele de călătorie, actele autoturismului şi permisul de conducere. Persoana în cauză nu a putut prezenta permisul de conducere, moment în care a oferit suma de 50 de euro poliţistului de frontieră, cu titlu de mită, pentru a nu fi dispuse măsuri legale şi pentru a i se permite continuarea deplasării”, a transmis duminică, Poliţia de Frontieră.

Potrivit sursei citate, poliţistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani şi l-a informat pe cetăţeanul bulgar că fapta sa constituie infracţiunea de dare de mită.

”Totodată, au fost demarate verificări extinse, în urma cărora s-a constatat că acesta nu este posesor al unui permis de conducere valabil emis de autorităţile din Bulgaria”, se arată în comunicat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi dare de mită, iar sesizarea a fost înaintată către Serviciul Judeţean Anticorupţie Timiş şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.