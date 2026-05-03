Ilie Bolojan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că reprezentanţii Hidroelectrica au ales „profitul pe termen scurt” şi „bonusurile de performanţă” în locul „investiţiilor strategice”.

„Când Hidroelectrica alege profitul pe termen scurt şi bonusurile în locul investiţiilor strategice, pierd nu doar compania, ci mai ales românii, care ajung să plătească o energie mai scumpă decât ar fi fost necesar”, afirmă Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Premierul afirmă, într-un material video care conţine bucăţi dintr-un interviu pentru Rock FM, că Hidroelectrica a făcut puţine investiţii şi a preferat să facă profituri.

Cât spune că ar fi putut să scadă prețurile la energie

”În aceşti ani, Hidroelectrica a făcut puţine investiţii. Au preferat să facă profituri. Dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, care trebuie să funcţioneze, pentru că nu poţi opri apa, am fi montat de un an, doi nişte baterii de stocare, în aşa fel încât toată producţia între orele de la prânz să fie stocată şi să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica şi ar fi însemnat preţuri cu 20 - 30% mai mici pe piaţa de energie din România pentru cetăţenii noştri”, afirmă Ilie Bolojan.

Premierul arată că, dacă Hidroelectrica ar fi făcut aceste investiţii, ar fi lăsat „foarte puţine spaţii de tranzacţionat pe pieţe”, iar cei ce „fac bani din operaţiuni care se întâmplă pe pieţele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mişcare şi preţul energiei ar fi scăzut”.

„Dar au preferat să ia bonusuri de performanţă de 150.000 - 180.000 de euro, pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiţii. Este un alt exemplu de ce înseamnă să-şi baţi joc de banul public nefăcând investiţii”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.