Persoanele cu vârste între 20 și 39 de ani din regiunea sud-vestică pot primi până la 20.000 de yeni (aproximativ 125 de dolari) pentru a acoperi cea mai mare parte a costurilor aplicațiilor de întâlniri aprobate, inclusiv platforme populare precum Tapple, scrie The Independent.

Autoritățile spun că subvenția acoperă aproximativ costul anual al abonamentelor și că utilizatorii vor fi ulterior chestionați pentru a evalua eficiența programului. Prefectura Kochi ar fi colaborat din decembrie cu Tapple pentru a promova întâlnirile online mai sigure și mai eficiente.

„Taxa anuală este puțin peste 20.000 de yeni, așa că am stabilit suma pentru a acoperi cea mai mare parte a costului”, a declarat un oficial local, citat de publicația Sankei Shimbun. Alte regiuni, precum prefectura Miyazaki, au încercat măsuri similare, însă cu sume mai mici, de până la 10.000 de yeni.

Reacțiile online au fost mixte: unii au salutat inițiativa, în timp ce alții au spus că probleme mai profunde — precum presiunea financiară, programul de lucru prelungit și costurile creșterii copiilor — îngreunează formarea relațiilor și căsătoriile.

Un sondaj guvernamental din 2024 a arătat că aproximativ unul din patru persoane căsătorite sub 39 de ani și-a cunoscut partenerul online, mai mult decât prin locul de muncă sau școală.

Natalitatea în scădere accelerată

Problema demografică din Japonia s-a agravat în ultimii ani, în special în zonele rurale precum Kochi, unde mulți tineri au plecat.

În 2024, Japonia a înregistrat cu aproape un milion mai multe decese decât nașteri, cea mai mare scădere anuală a populației de când se colectează date. Conform Ministerului Afacerilor Interne, au fost doar 686.061 de nașteri — cel mai mic număr din 1899 — și 1,59 milioane de decese.

Populația a scăzut astfel pentru al 16-lea an consecutiv, înregistrând cea mai abruptă declinare din 1950 încoace.

În august anul trecut s-a raportat că rata natalității a coborât la un minim istoric, în ciuda măsurilor guvernamentale. În 2024 s-au născut aproximativ 720.000 de copii, cu 5% mai puțin decât în anul precedent.

Banca Mondială clasifică Japonia ca având a doua cea mai îmbătrânită populație din lume, după Monaco.

Autoritățile japoneze au încercat diverse măsuri pentru creșterea natalității, inclusiv extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor, subvenții pentru locuințe și chiar lansarea unei aplicații guvernamentale de dating. În Tokyo, una dintre cele mai mari administrații angajatoare din țară, a fost introdus și un program experimental de lucru de patru zile pe săptămână pentru angajați.