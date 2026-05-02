Mulți au legat noi prietenii și deja se pregătesc de o noapte de distracție în jurul focului de tabără, pe acorduri de chitară.

Spre bucuria tinerilor, soarele s-a arătat la răsărit dimineața și, de încântare, câțiva băieți s-au aruncat în valurile reci să facă o baie. Spre prânz, cerul senin și temperaturile blânde i-au convins și pe alții să renunțe la haine pe plajă.

Apa mării are doar 11 grade, dar tentația de a o încerca a fost mai mare. Alții n-au întrerupt deloc petrecerea începută vineri noapte. Vineri noapte, vremea le-a permis tinerilor să petreacă pe plajă, în jurul focurilor de tabără.

Cluburile din Vamă au părut neîncăpătoare, așa că unii și-au găsit loc urcați pe butoaie.