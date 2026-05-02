Astfel s-au bucurat de natură din confortul unor cabane cu ferestre mari, dar și al unui autobuz vintage, transformat într-un spațiu de cazare inedit. Pentru a se simți cu adevărat în mijlocul naturii, Sarah și Paul Mateș au amenajat un autobuz cu vedere spectaculoasă către munții Bucegi și Piatra Craiului. Autobuzul l-au adus din Polonia pe roți și l-au așezat pe un deal din Zărnești. Aici oaspeții își pot găti în aer liber.

Sarah și Paul Mateș, proprietari spațiu de cazare: „Am stat în așa ceva în Africa, cu familia, și a fost o experiență minunată și am zis de ce nu și în România. Am visat să avem o viață la țară, să zic, dar nu aia de subzistență, ci mai de 2026, am amenajat și o grădină.”

Și la Poiana Mărului, un sat pitoresc de lângă Brașov, turiștii au ales cazări cu priveliște spre munți. Gazdele i-au ospătat cum se cuvine.

O noapte de cazare costă 500 și 700 de lei. Totuși, vremea rece nu i-a descurajat să iasă măcar pentru o drumeție. Alina și Răzvan au fost până la Cabana Curmătura.

Alina și Răzvan: „Am ales acest loc pentru liniște și relaxare. Încetinește ritmul cotidian într-un mare fel și te deconectezi de tot.” Și potecile care duc spre Prăpăstiile Zărneștiului au fost pline de turiști.

Salvamontiștii avertizează, însă, că la altitudine este zăpadă, iar pe poteci sunt porțiuni cu gheață, așa că trebuie să vă echipați corespunzător.