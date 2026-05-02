Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment, pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Practic, vacanța visată se poate transforma într-o experiență neplăcută în doar câteva secunde dacă nu ești atent la detalii.

Iată principalele lucruri la care trebuie să fii atent pentru a-ți proteja bugetul în timpul călătoriei:

Hoții de buzunare „prietenoși”

Tom Vaughan, expert în călătorii, avertizează că hoții moderni nu mai arată a infractori, ci pozează în localnici amabili. Aceștia folosesc o tactică ingenioasă: te stropesc discret cu o vopsea albă sau verzuie care imită perfect găinațul de pasăre. În timp ce tu ești ocupat să te cureți de mizerie, un „străin binevoitor” îți sare în ajutor cu șervețele, timp în care complicii lui îți golesc buzunarele de bani și telefoane.

Frauda plăților cu cardul

Ai grijă mare la aparatele POS de la vânzătorii ambulanți. S-a întâmplat ca un turist să fie taxat cu aproape 1.800 de euro pe un kebab în Brazilia pentru că n-a verificat ecranul aparatului (credea că plătește sub 2 euro). Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile.

„Ajutorul” pentru poze și brățări

În locuri ca Egipt sau Maroc, dacă cineva se oferă să-ți facă o poză sau să-ți pună o brățară „cadou” pe mână, fugi. Grace Cheng, care călătorește peste tot în lume, avertizează că acești oameni devin imediat agresivi și cer sume uriașe ca „bacșiș”. E o formă de șantaj pe față, în care te simți obligat să plătești ca să scapi de gura lor.

Taxiuri și Uber-uri care „uită” aparatul

Există șoferi care, cum aud că ești străin, spun că aparatul e stricat sau că prețul din aplicație nu e bun. În București sau Portugalia, mulți turiști s-au trezit că șoferul trage pe dreapta și le cere cash extra. Sfatul e clar: nu plăti niciodată în afara aplicației oficiale.

Cazări și bilete „fantomă”

Rory Boland, care se ocupă de drepturile consumatorilor, spune să ai mare grijă la ofertele prea bune de pe net. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există sau că biletul tău la Louvre e doar o bucată de hârtie fără valoare.

Schimbul de bani

Când plătești cash în piețe, fii foarte atent la bancnote. Unele arată aproape la fel (cum e bancnota de 20 cu cea de 200 în anumite țări). Vânzătorii profită de faptul că nu ești obișnuit cu moneda lor, îți iau banii, îi sucesc rapid în mână și apoi susțin că le-ai dat prea puțin.

În concluzie, cum zice și Johan Siggesson, un alt expert în turism, cel mai bine e să fii mereu puțin suspicios. Ține-ți lucrurile aproape, nu lăsa pe nimeni să-ți pună nimic în mână și, dacă ai dubii, mai bine mergi mai departe. Mai bine să pari puțin nepoliticos decât să rămâi fără bani de drum spre casă.