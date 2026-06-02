Bilete de avion sub 200 de lei în luna iunie. Unde să pleci într-un city-break ieftin în Europa luna aceasta

Luna iunie este momentul ideal pentru un city-break în Europa, mai ales când poți găsi bilete de avion sub 200 de lei către destinații surprinzătoare.

Fie că vrei o escapadă rapidă la soare, o plimbare prin orașe istorice sau o experiență culinară nouă, există numeroase opțiuni accesibile din care poți alege. Italia – Milano, Pescara, Brescia și Bologna Dacă îți dorești o escapadă rapidă în Italia, Milano este una dintre cele mai bune alegeri pentru luna iunie. Zborul direct din București către Milano este operat de Wizz Air în perioada 18 iunie – 21 iunie. Prețul biletului dus-întors este de doar 158 RON, o ofertă excelentă pentru un city-break în Europa în plin sezon de vară. Milano îți oferă combinația perfectă între modă, cultură și gastronomie, fiind ideal pentru o vacanță scurtă și accesibilă.

Bologna este, de asemenea, o alegere excelentă pentru un city-break în Italia în luna iunie, mai ales dacă vrei o destinație autentică, plină de istorie și gastronomie renumită. Zborurile din București către Bologna (OTP–BLQ) sunt disponibile în perioada 18 iunie –22 iunie, cu prețuri începând de la doar 135 RON. Cu un cost atât de accesibil, Bologna devine o alegere ideală pentru o escapadă rapidă în Europa în plin sezon de vară.

Brescia este o destinație ideală pentru un city-break în luna iunie, perfectă pentru cei care vor să descopere nordul Italiei dincolo de traseele turistice clasice. Zborurile din București către Brescia (cu aterizare pe aeroportul Bergamo – BGY) sunt disponibile în perioada 18–22 iunie, la un preț foarte accesibil de la 153 RON dus-întors. Operate de Wizz Air, aceste curse fac ca o escapadă rapidă în Lombardia să fie ușor de planificat și prietenoasă cu bugetul. Brescia combină patrimoniul istoric, piețele autentice și proximitatea față de Lacul Garda, fiind o alegere excelentă pentru o vacanță scurtă în Europa.

Pescara este o alegere inspirată pentru un city-break în luna iunie, mai ales dacă îți dorești o combinație între plajă, atmosferă relaxată și bucătărie italiană autentică. Zborurile din București către Pescara (OTP–PSR) sunt disponibile în perioada 4–7 iunie, la un preț de doar 167 RON dus-întors, operate de Ryanair (Malta Air), Pescara oferă plaje largi, promenadă animată și acces rapid către peisajele spectaculoase din regiunea Abruzzo, fiind perfectă pentru o vacanță scurtă în Europa.

Grecia – Corfu Corfu este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Grecia în luna iunie, ideală pentru cei care caută plaje spectaculoase, apă turcoaz și sate pitorești. Zborurile din București către Corfu (OTP–CFU) sunt disponibile în perioada 5–8 iunie, la un preț de 221 RON dus-întors, fiind operate de Wizz Air.

Slovacia – Bratislava Bratislava este o destinație excelentă pentru un city-break în luna iunie, perfectă pentru o escapadă scurtă într-un oraș european compact, ușor de explorat și plin de farmec. Zborurile din București către Bratislava (OTP–BTS) sunt disponibile în perioada 12–15 iunie, la prețuri începând de la 141 RON dus-întors. Operate de Wizz Air, aceste curse fac ca o călătorie rapidă în capitala Slovaciei să fie foarte accesibilă. Bratislava impresionează prin centrul său istoric bine conservat, atmosfera relaxată și proximitatea față de alte capitale europene importante, fiind ideală pentru un city-break ieftin în Europa.

Ungaria – Budapesta Budapesta este una dintre cele mai atractive destinații de city-break din Europa în luna iunie, ideală pentru o combinație de relaxare la băile termale, plimbări pe malul Dunării și explorarea unei capitale vibrante. Zborurile din București către Budapesta (BBU–BUD) sunt disponibile la Wizz Air, în perioada 27–29 iunie, la un preț de 158 RON dus-întors. Budapesta impresionează prin arhitectura sa spectaculoasă, atmosfera animată și numeroasele atracții culturale, fiind o alegere excelentă pentru un city-break în Europa.

Germania - Nürnberg și Memmingen Germania este o alegere excelentă pentru un city-break în luna iunie, oferind orașe moderne, centre istorice bine conservate și o atmosferă ordonată, perfectă pentru o escapadă scurtă în Europa. Din București ai zboruri accesibile către două destinații foarte căutate: Nürnberg și Memmingen, ambele cu prețuri de la 158 RON dus-întors. Pentru Nürnberg (OTP–NUE), călătoriile sunt disponibile în perioada 26–29 iunie, cu zboruri operate de Wizz Air. Orașul este renumit pentru centrul său medieval, castelele istorice și atmosfera autentic germană, fiind ideal pentru un city-break cultural.

În cazul Memmingen (BBU–FMM), zborurile sunt disponibile în perioada 11–14 iunie, operate de Ryanair (Malta Air). Memmingen este poarta de acces către sudul Germaniei și Alpii bavarezi, oferind un mix interesant între arhitectură tradițională și proximitatea unor peisaje naturale spectaculoase. Ambele destinații sunt opțiuni foarte bune pentru un city-break ieftin în Germania în luna iunie, cu prețuri prietenoase și conexiuni rapide din București.

Belgia – Bruxelles Regiunea Capitalei Bruxelles este o destinație ideală pentru un city-break în luna iunie, perfectă pentru cei care vor să descopere un mix de cultură europeană, arhitectură impresionantă și gastronomie renumită. Zborurile din București către Bruxelles Charleroi (OTP–CRL) sunt disponibile în perioada 18–21 iunie, la un preț de 158 RON dus-întors, la Wizz Air. Bruxelles oferă atracții emblematice precum Grand Place, muzee de top și o atmosferă cosmopolită, fiind o alegere excelentă pentru un city-break în Europa în luna iunie.

Elveția – Basel Basel este o destinație excelentă pentru un city-break în luna iunie, ideală pentru cei care vor să descopere farmecul Elveției într-un oraș cultural, modern și situat strategic la granița cu Franța și Germania. Zborurile din București către Basel (BBU–BSL) sunt disponibile în perioada 11–14 iunie, la un preț de 158 RON dus-întors. Operate de Wizz Air, aceste curse fac ca o escapadă rapidă în Elveția să fie accesibilă și ușor de planificat. Basel este cunoscut pentru muzeele sale de top, centrul istoric bine conservat și atmosfera relaxată de pe malul Rinului, fiind o alegere inspirată pentru un city-break în Europa în luna iunie.

Polonia - Varșovia, Cracovia și Gdańsk Polonia este o alegere excelentă pentru un city-break în luna iunie, oferind orașe pline de istorie, arhitectură impresionantă și atmosferă vibrantă, toate la prețuri accesibile. Din București ai zboruri către trei destinații foarte populare: Varșovia, Cracovia și Gdańsk, ideale pentru o escapadă scurtă în Europa. Pentru Varșovia (BBU–WAW), călătoriile sunt disponibile în perioada 18–21 iunie, cu zboruri operate de Wizz Air și prețuri de la 158 RON dus-întors. Capitala Poloniei îmbină clădirile moderne cu centrul vechi reconstruit spectaculos, fiind perfectă pentru explorări urbane și culturale.

Cracovia (BBU–KRK) este disponibilă pentru perioada 5–7 iunie, cu zboruri operate de Ryanair (Ryanair Sun), la un preț de aproximativ 225 RON dus-întors. Orașul este unul dintre cele mai frumoase din Europa Centrală, cunoscut pentru Piața Centrală medievală și atmosfera sa boemă.

Pentru Gdańsk (OTP–GDN), zborurile sunt disponibile în perioada 19–21 iunie, operate de Wizz Air, cu prețuri de la 204 RON dus-întors. Situat pe malul Mării Baltice, Gdańsk impresionează prin arhitectura sa hanseatică și portul său plin de viață. Toate cele trei destinații oferă variante excelente pentru un city-break în Polonia în luna iunie, fiecare cu propriul farmec și cu acces facil din București.

Informațiile prezentate în acest articol au caracter informativ și se bazează pe tarifele disponibile la momentul redactării. Prețurile biletelor de avion pot varia în funcție de perioada de rezervare, disponibilitate, taxe suplimentare și politica companiilor aeriene. Pentru prețuri actualizate și condiții de călătorie, vă recomandăm să verificați direct pe site-urile oficiale ale companiilor aeriene sau ale agențiilor de rezervări.

