Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru începutul sezonului au transformat orașul într-o veritabilă destinație de vacanță, cu plaje aglomerate și terase pline.

Localnicii și vizitatorii profită de fiecare rază de soare, iar sezonul de baie a început deja, conform publicației Istra24. Chiar dacă apa Mării Adriatice este încă destul de rece, acest lucru nu îi împiedică pe cei mai curajoși să intre la înot.

Atmosfera este una specifică lunilor de vârf ale verii, însă nu doar vremea atrage atenția. Prețurile practicate pe plajă au devenit un subiect intens discutat.

În zona hotelurilor Monte Mulini și Lone, un set format din două șezlonguri cu saltele și umbrelă costă aproximativ 100 de euro pe zi. Fără saltele, tariful scade la 70 de euro, în timp ce un turist care dorește un singur șezlong plătește 40 de euro, la care se adaugă încă 20 de euro pentru umbrelă.

În ciuda costurilor ridicate, Rovinj continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de pe litoralul croat. Fie că aleg luxul unui șezlong premium sau preferă să se relaxeze pe stâncile încălzite de soare, turiștii găsesc aici peisaje spectaculoase și atmosfera unei veri care pare să fi început cu mult înainte de calendar.