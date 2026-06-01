De la reguli privind construirea castelelor de nisip pe anumite plaje până la reglementări care au stârnit dezbateri despre obiecte obișnuite din gospodărie, există numeroase prevederi mai puțin cunoscute care pot ridica semne de întrebare, potrivit Express.

Odată cu apropierea sezonului estival, merită să aruncăm o privire asupra unora dintre legile și regulamentele din Spania, dintre care unele ar putea surprinde chiar și rezidenții de lungă durată. Dacă plănuiți să vă mutați în Spania sau să vă petreceți vacanța acolo, este bine să vă familiarizați cu regulile înainte de plecare. De la restricții privind zgomotul care îi afectează pe proprietarii de câini până la reglementări locale cu adevărat neobișnuite, există numeroase particularități de care trebuie să țineți cont.

Orașul în care este interzis să mori

În 1999, primarul localității Lanjarón, din Andaluzia, a interzis, în mod simbolic, moartea. Cimitirul orașului era complet ocupat, iar autoritățile regionale ignorau solicitările privind construirea unuia nou. Frustrat de birocrație, edilul a emis un decret prin care le cerea legal locuitorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să rămână în viață până la construirea unui nou loc de înmormântare. Inițiativa și-a atins scopul. Legea neobișnuită a atras atenția presei internaționale și a pus presiune pe autoritățile regionale, care au aprobat în cele din urmă fondurile necesare pentru noul cimitir. Din fericire, nimeni nu a fost sancționat pentru că a murit.

De ce construirea unui castel de nisip vă poate aduce probleme

În anumite zone din Spania, construirea unui castel de nisip poate atrage, teoretic, o amendă. Restricția își are originea într-un caz în care o persoană a adus cantități mari de nisip din afara plajei pentru a construi o fortăreață medievală de dimensiuni impresionante.Deși autoritățile locale precizează că nu intenționează să îi amendeze pe cei care construiesc castele obișnuite de nisip pentru copii, regulamentele respective sunt încă în vigoare. Astfel, din punct de vedere legal, rămâne posibilitatea aplicării unor amenzi dacă o construcție depășește limitele considerate acceptabile.

Locul în care îți ții mopul poate aduce o amendă de 750 de euro

În anumite zone din Castilla-La Mancha, păstrarea unui mop pe balcon poate atrage o amendă de până la 750 de euro. Reglementările locale interzic, de asemenea, uscarea hainelor la vedere, dacă acestea pot fi observate din spațiile publice.

Aceste reguli stricte au fost introduse pentru a menține aspectul estetic al clădirilor și al localităților. Mesajul transmis locuitorilor este clar: activitățile de curățenie și uscarea rufelor trebuie realizate astfel încât să nu fie vizibile din exterior, altfel pot urma sancțiuni financiare considerabile.

Orașul care a interzis lătratul câinilor

Localitatea Villanueva de la Torre tratează cu maximă seriozitate orele de odihnă de după-amiază. Aici, câinilor le este interzis prin regulament să latre în timpul siestei, între orele 14:00 și 16:00, precum și pe timpul nopții.

Restricția face parte dintr-un regulament local extrem de detaliat, despre care localnicii glumesc că seamănă mai degrabă cu un roman decât cu un document juridic.

Modul în care autoritățile aplică această regulă rămâne însă un mister, fapt care a dat naștere unor glume potrivit cărora polițiștii ar trimite avertismente direct câinilor.