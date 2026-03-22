Lago di Garda, secretul lacului din Italia pe care puțini turiști îl cunosc. De ce turiștii se îndrăgostesc iremediabil aici

Lacul Garda este una dintre cele mai populare destinații turistice din nordul Italiei. Tirolienii și bavarezii îl consideră o a doua casă, aflată la doar câteva ore de condus spre sud, iar apariția zborurilor mai ieftine către numeroasele aeroporturi din apropiere a crescut atractivitatea celui mai mare lac din Italia pentru turiștii din nordul Europei. Iată tot ce trebuie să știi despre această destinație din nordul Italiei.

Unde se află Lacul Garda și cum ajungi

Lacul Garda este situat în regiunea Veneto din nord-estul Italiei și este cel mai mare lac cu apă dulce din Italia.

Este situat în nord, la jumătatea distanței dintre Brescia și Verona și între Brescia și Milano. S-a format la marginea Dolomiților, care la rândul lor au fost modelați de ghețari în ultima eră glaciară.

Lacul Garda este împărțit între trei regiuni administrative: Trentino-Alto Adige, Veneto și Lombardia.

Situat în nordul Italiei, între cele două mari orașe Veneția și Milano, Lacul Garda este deservit de mai multe aeroporturi aflate la distanțe ușor de parcurs. Aeroportul din Verona și aeroportul Milano Bergamo sunt cele mai apropiate, la aproximativ 30 de minute, respectiv 50 de minute distanță.

Aeroportul Milano Linate, aflat la est de Milano, oferă conexiuni bune, iar Milano Malpensa este cel mai mare aeroport pentru zboruri pe distanțe lungi din apropierea Lacului Garda. Aeroportul Marco Polo din Veneția este un alt aeroport important și se află la aproximativ 2 ore distanță.

Poți ajunge și cu trenul. Serviciul feroviar din Italia oferă transport frecvent și fiabil în toată țara și asigură conexiuni bune între Lacul Garda și marile orașe Milano și Veneția. Există doar două gări care deservesc direct Lacul Garda: Desenzano del Garda și Peschiera del Garda, ambele pe coasta sudică, de aceea trebuie luat în calcul transportul mai departe de aici. Taxiurile sunt ușor de găsit, iar autobuzele și feriboturile circulă regulat.

Dacă vizitezi Riva del Garda sau Malcesine, în nordul Lacului Garda, poți merge până la Rovereto și apoi să iei un autobuz sau un taxi. Aceasta poate fi și o opțiune mai rapidă dacă vrei să ajungi la Limone folosind transportul public.

Lago di Garda - obiective turistice

Dacă ajungi la Lacul Garda, vei găsi multe lucruri de văzut și de făcut atât pe lac, cât și în zona rurală din apropiere. Peisajul din jurul lacului variază de la partea sudică a Lacului Garda, care se deschide spre câmpiile regiunii Veneto, până la dealurile line ale regiunii viticole Bardolino, una dintre numeroasele zone DOC de producere a vinului din Veneto, conform tours-italy.

Cel mai faimos oraș de pe lac este Sirmione, unde se află castelul „Rocca Scaligera”, una dintre principalele atracții ale lacului. A fost construit de familia Scaligieri, conducători militari ai Veronei, care înainte de cucerirea venețiană a teritoriilor continentale au controlat o mare parte din actuala regiune Veneto. Datorită poziției sale strategice pe lac, castelul a fost cucerit de milanezi în secolul al XV-lea.

Venețienii au răspuns prin una dintre cele mai ingenioase și impresionante manevre pentru a recuceri fortăreața. În loc să atace direct traversând câmpiile venețiene spre castel, au transportat navele peste munți pentru a intra în Lacul Garda dinspre nord. Luându-i complet prin surprindere pe milanezi, au reușit să recucerească fortăreața.

Sirmione este probabil principala destinație pentru turiștii care vizitează Lacul Garda. În partea sudică a lacului există foarte multe campinguri, iar din cauza parcului tematic acvatic „Gardaland” este recomandat să eviți această zonă în lunile de vară, deoarece traficul poate deveni foarte aglomerat.

Ruta nordică a Lacului Garda

Riva del Garda se află în partea de nord a Lacului Garda. Orașul are un port vechi plăcut, cu multe cafenele și restaurante pe malul lacului. Este, de asemenea, unul dintre cele mai bine conectate orașe din nord. Multe rute Navigarda pornesc de aici, ceea ce îl face un punct de plecare ideal pentru a explora Lacul Garda cu barca.

Înainte de îmbarcare, poți vizita Parrocchia di Santa Maria Assunta, o biserică frumoasă care merită văzută. La exterior pare simplă, dar interiorul este impresionant.

Dacă îți place să vizitezi biserici, mai există și Chiesa di Santa Maria Inviolata.