Lago di Garda, secretul lacului din Italia pe care puțini turiști îl cunosc. De ce turiștii se îndrăgostesc iremediabil aici

Înconjurat de trei regiuni distincte: Lombardia, Trentino Alto-Adige și Veneto, Lago di Garda este un lac ce atrage un public cosmopolit datorită diversității culturale.
Lacul Garda este una dintre cele mai populare destinații turistice din nordul Italiei. Tirolienii și bavarezii îl consideră o a doua casă, aflată la doar câteva ore de condus spre sud, iar apariția zborurilor mai ieftine către numeroasele aeroporturi din apropiere a crescut atractivitatea celui mai mare lac din Italia pentru turiștii din nordul Europei. Iată tot ce trebuie să știi despre această destinație din nordul Italiei.
Unde se află Lacul Garda și cum ajungi
Lacul Garda este situat în regiunea Veneto din nord-estul Italiei și este cel mai mare lac cu apă dulce din Italia.
Este situat în nord, la jumătatea distanței dintre Brescia și Verona și între Brescia și Milano. S-a format la marginea Dolomiților, care la rândul lor au fost modelați de ghețari în ultima eră glaciară.
Lacul Garda este împărțit între trei regiuni administrative: Trentino-Alto Adige, Veneto și Lombardia.
Situat în nordul Italiei, între cele două mari orașe Veneția și Milano, Lacul Garda este deservit de mai multe aeroporturi aflate la distanțe ușor de parcurs. Aeroportul din Verona și aeroportul Milano Bergamo sunt cele mai apropiate, la aproximativ 30 de minute, respectiv 50 de minute distanță.
Aeroportul Milano Linate, aflat la est de Milano, oferă conexiuni bune, iar Milano Malpensa este cel mai mare aeroport pentru zboruri pe distanțe lungi din apropierea Lacului Garda. Aeroportul Marco Polo din Veneția este un alt aeroport important și se află la aproximativ 2 ore distanță.
Poți ajunge și cu trenul. Serviciul feroviar din Italia oferă transport frecvent și fiabil în toată țara și asigură conexiuni bune între Lacul Garda și marile orașe Milano și Veneția. Există doar două gări care deservesc direct Lacul Garda: Desenzano del Garda și Peschiera del Garda, ambele pe coasta sudică, de aceea trebuie luat în calcul transportul mai departe de aici. Taxiurile sunt ușor de găsit, iar autobuzele și feriboturile circulă regulat.
Dacă vizitezi Riva del Garda sau Malcesine, în nordul Lacului Garda, poți merge până la Rovereto și apoi să iei un autobuz sau un taxi. Aceasta poate fi și o opțiune mai rapidă dacă vrei să ajungi la Limone folosind transportul public.
Lago di Garda - obiective turistice
Dacă ajungi la Lacul Garda, vei găsi multe lucruri de văzut și de făcut atât pe lac, cât și în zona rurală din apropiere. Peisajul din jurul lacului variază de la partea sudică a Lacului Garda, care se deschide spre câmpiile regiunii Veneto, până la dealurile line ale regiunii viticole Bardolino, una dintre numeroasele zone DOC de producere a vinului din Veneto, conform tours-italy.
Cel mai faimos oraș de pe lac este Sirmione, unde se află castelul „Rocca Scaligera”, una dintre principalele atracții ale lacului. A fost construit de familia Scaligieri, conducători militari ai Veronei, care înainte de cucerirea venețiană a teritoriilor continentale au controlat o mare parte din actuala regiune Veneto. Datorită poziției sale strategice pe lac, castelul a fost cucerit de milanezi în secolul al XV-lea.
Venețienii au răspuns prin una dintre cele mai ingenioase și impresionante manevre pentru a recuceri fortăreața. În loc să atace direct traversând câmpiile venețiene spre castel, au transportat navele peste munți pentru a intra în Lacul Garda dinspre nord. Luându-i complet prin surprindere pe milanezi, au reușit să recucerească fortăreața.
Sirmione este probabil principala destinație pentru turiștii care vizitează Lacul Garda. În partea sudică a lacului există foarte multe campinguri, iar din cauza parcului tematic acvatic „Gardaland” este recomandat să eviți această zonă în lunile de vară, deoarece traficul poate deveni foarte aglomerat.
Ruta nordică a Lacului Garda
Riva del Garda se află în partea de nord a Lacului Garda. Orașul are un port vechi plăcut, cu multe cafenele și restaurante pe malul lacului. Este, de asemenea, unul dintre cele mai bine conectate orașe din nord. Multe rute Navigarda pornesc de aici, ceea ce îl face un punct de plecare ideal pentru a explora Lacul Garda cu barca.
Înainte de îmbarcare, poți vizita Parrocchia di Santa Maria Assunta, o biserică frumoasă care merită văzută. La exterior pare simplă, dar interiorul este impresionant.
Dacă îți place să vizitezi biserici, mai există și Chiesa di Santa Maria Inviolata.
Limone sul Garda
Limone sul Garda este unul dintre acele orașe care își respectă numele. Este faimos pentru lămâi și vei vedea peste tot lămâi, suveniruri tematice și decorațiuni.
Tradiția cultivării lămâilor în acest oraș datează de câteva sute de ani. Astăzi este unul dintre cele mai fermecătoare și pitorești orașe de pe Lacul Garda. Este mic, cu aproximativ 1.000 de locuitori, dar plin de farmec.
Dacă vii cu mașina, poți parca în parcarea de lângă lac și apoi mergi pe jos în oraș. Unul dintre cele mai frumoase locuri de aici este portul mic Porto Vecchio, înconjurat de case colorate și bougainvillea, conform johnleneorton.
Malcesine – Lacul Garda
Priveliștea asupra orașului Malcesine atunci când barca ajunge în port este impresionantă. Portul principal, Porticciolo di Malcesine, oferă o imagine perfectă asupra lacului.
Imediat vezi Castello Scaligero di Malcesine, care poate fi vizitat pentru 7 €. În apropiere există și un punct de belvedere gratuit, Punto Panoramico Malcesine, cu o priveliște excelentă asupra apei.
Malcesine este plin de străzi colorate, apă foarte limpede și priveliști frumoase în toate direcțiile. Unul dintre cele mai bune locuri pentru fotografii este zona exterioară a Palazzo dei Capitani, chiar lângă lac. Atmosfera amintește de decorurile cinematografice italiene.
Malcesine pare totuși mai turistic comparativ cu alte orașe precum Limone sul Garda sau Riva del Garda. Și acestea atrag vizitatori, dar păstrează o atmosferă mai autentică. Totuși, Malcesine merită vizitat.
Ce să mănânci
Bucătăria din Tremosine se remarcă prin autenticitate și prin folosirea atentă a unor ingrediente simple, dar de calitate, rezultate din păstoritul și agricultura montană care au caracterizat economia locală timp de secole.
Formagella di Tremosine
Adevărata vedetă a mesei din Tremosine este fără îndoială Formagella di Tremosine, o brânză moale din lapte integral de vacă, produsă după tehnici de fabricare a brânzei transmise din generație în generație. Această brânză are o coajă subțire și un miez alb, cremos, cu un gust delicat, ușor acrișor, ideal pentru a fi consumată proaspătă după doar o săptămână de maturare.
Tortelli alla Formagella
Tortelli alla Formagella sunt probabil cel mai reprezentativ preparat al tradiției culinare din Tremosine. Acești ravioli sunt umpluți cu Formagella di Tremosine, îmbogățită cu pătrunjel, usturoi și uneori un praf de nucșoară. Aluatul de paste cu ou, întins manual, învelește umplutura cremoasă, creând o combinație echilibrată de texturi. Sosul tradițional este din unt topit și salvie, cu un strat generos de Grana Padano ras.
Capù
Capù este un preparat modest, dar foarte gustos, reprezentativ pentru bucătăria țărănească în care nimic nu se irosește. Constă în rulouri de varză creață umplute cu carne tocată (de obicei vită și porc), orez, Grana Padano, ouă și ierburi aromatice. Seamănă cu sarmalele românești foarte mult, așa că le vei iubi.
Frunzele de varză sunt opărite pentru a deveni moi, apoi sunt folosite pentru a înveli umplutura. Rulourile sunt gătite lent într-un sos de roșii, timp în care absorb aromele și devin fragede și suculente. Capù reflectă perfect filosofia gastronomică a zonei Garda: ingrediente simple, gătire îndelungată și rezultate excelente.
Polenta Cusa
Polenta Cusa (numită și polenta cunsada) este un preparat care combină tradiția mămăligii cu bogăția brânzeturilor locale. Mămăliga este „asezonată” cu mult unt și brânzeturi locale topite, inclusiv Formagella și Bagòss. Rezultatul este un preparat cremos și consistent. Este un altfel de mămăligă cu brânză care merită încercat. Adesea, polenta cusa este completată cu hribi sau gălbiori, ceea ce o face și mai aromată și sățioasă, conform villadellequerce.
Spongada
În ceea ce privește deserturile, Spongada este desertul tradițional al zonei Tremosine. Acest dulce, pregătit mai ales în perioada sărbătorilor de Crăciun, este format din două foi de aluat fraged care închid o umplutură de nuci, migdale, miere, pesmet, stafide și coajă de lămâie. Unele variante includ și smochine uscate sau gem.
Pe lângă specialitățile din Tremosine, zona Lacului Garda oferă o varietate mare de preparate tradiționale, care diferă ușor între malurile din Brescia, Verona și Trento, dar păstrează caracteristici comune legate de produsele locale.
Spiedo Bresciano
Spiedo Bresciano este probabil cel mai cunoscut preparat din zona Brescia a Lacului Garda. Este vorba despre un rotisor pe care sunt așezate alternativ diferite tipuri de carne (în special pui, prepeliță, porc și iepure), împreună cu felii de bacon și frunze de salvie. Prepararea se face deasupra focului deschis timp de mai multe ore, iar carnea este unsă constant cu unt topit.
Astfel se formează o crustă aurie și crocantă la exterior, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent. Mâncarea este servită tradițional cu mămăligă la grătar.
Articol recomandat de sport.ro