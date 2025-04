Bratislava: Obiective turistice și tot ce trebuie să știi ca turist ajuns aici pentru prima oară în capitala Slovaciei

Bratislava este un oraș fermecător, cu o istorie bogată și o cultură vibrantă. Este cunoscut pentru frumosul său centru vechi, castelul medieval și peisajele pitorești de pe malul Dunării. Combinând repere istorice, atracții culturale și facilități moderne, Bratislava este o destinație excelentă pentru cei care caută o experiență europeană unică. Iată tot ce trebuie să știi dacă ajungi în vacanță în Slovacia.

Aeroport și transport public

IMAGO

Bratislava are un singur aeroport, numit „Letisko Milana Rastislava Štefánika” sau, într-o variantă mai scurtă, „Letisko M. R. Štefánika”, ceea ce face ușoară orientarea către acesta.

Aeroportul Bratislava M. R. Štefánik (BTS) se numără printre cele mai populare aeroporturi point-to-point din regiunea Europei Centrale și de Est. În 2024, BTS a gestionat 1,9 milioane de pasageri. Aeroportul Bratislava este principalul aeroport internațional al Slovaciei

Zona de acoperire a Aeroportului BTS include aproximativ 6 milioane de locuitori.

Printre companiile aeriene low-cost care operează aici se numără Ryanair.

Nu există zboruri directe din București către Bratislava, însă poți găsi zboruri cu escală sau poți lua trenul ori mașina personală. Călătoria cu trenul presupune schimbarea garniturilor în Budapesta și durează aproximativ 26 de ore și prețurile încep de la 386.12 Lei.

Transport spre aeroport

Aeroportul este ușor accesibil din oraș cu autobuzul. Poți lua autobuzul nr. 61, care leagă aeroportul de gara centrală a orașului Bratislava, Gara Centrală (Hlavná železničná stanica). Călătoria durează aproximativ 30 de minute.

Stația de autobuz se află pe drumul de acces din fața terminalului Plecări. Aeroportul are acces direct la autostrada D1, facilitând deplasarea rapidă către oraș.

Acest autobuz are și o variantă de noapte, astfel încât nu vei rămâne blocat la aeroport între orele 23:00 și 04:00. O altă opțiune este autobuzul nr. 96, care circulă spre partea opusă a orașului, în cartierul Petržalka.

Tarife:

• Bilet valabil 60 de minute (sau 90 de minute în weekend) – 0,90€ tarif normal

• Tarif redus – 0,45€

Transport cu trenul

Nu există o gară direct la aeroport, însă gara centrală a orașului poate fi accesată ușor cu autobuzul.

Bratislava - istoric

IMAGO

Orașul a fost menționat pentru prima dată în scris în anul 907, iar în secolul al X-lea, așezarea cunoscută atunci sub numele de Pressburg a jucat un rol dominant în Regatul Ungariei. În 1291, i-au fost acordate privilegii de oraș liber, dobândind independență și dreptul la comerț liber. În secolul al XVI-lea, orașul a fost devastat de turci în timpul expansiunii Imperiului Otoman asupra Ungariei.

După ce Bratislava a fost aleasă capitala Ungariei habsburgice în 1536, orașul a devenit martorul multor evenimente istorice. Aici au fost încoronați regii și reginele Ungariei timp de secole, până în 1806. În secolul al XVIII-lea, sub îndrumarea împărătesei Maria Tereza, Bratislava a înflorit. În secolul al XIX-lea, naționalismul a devenit o prioritate, iar orașul a jucat un rol în revoluțiile din 1848, când maghiarii s-au revoltat împotriva monarhiei austriece, deși, în cele din urmă, Austria a ieșit victorioasă.

De la crearea Cehoslovaciei până în prezent

IMAGO

Sub conducerea lui Tomáš G. Masaryk, Cehoslovacia a fost fondată pe 28 octombrie 1918, însă acest stat a încetat să mai existe pe 14 martie 1939, când naziștii au transformat Slovacia într-un stat marionetă. Armata Sovietică a eliberat orașul pe 4 aprilie 1945. După lovitura de stat comunistă din 1948, Slovacia a trăit sub un regim totalitar până la Revoluția de Catifea din 1989.

În perioada comunistă, ideologia totalitară a pătruns atât în viața publică, cât și în cea privată, viața spirituală a intrat în declin, problemele ecologice au fost neglijate, iar blocurile de beton inestetice au transformat peisajul urban, conform private-prague-guide.

În 1990, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită fără precedent la Bratislava. După separarea pașnică a Cehoslovaciei în 1993, cunoscută sub numele de „Divorțul de Catifea”, Bratislava a devenit capitala Republicii Slovace. În timp ce Republica Cehă folosește coroana cehă ca monedă, Slovacia a adoptat euro.

Principalele obiective turistice

Bratislava are un cadru natural deosebit, situat parțial pe versanții Munților Carpați și parțial de-a lungul fluviului Dunărea. Orașul beneficiază de o poziție unică, aflându-se la granița a trei țări, și are o atmosferă tipic habsburgică, cu o ușoară influență mediteraneană. Bratislava este mult mai mare, mai atractivă și are mult mai multe de oferit decât și-ar imagina majoritatea oamenilor. Iată principalele atracții turistice de vizitat în Bratislava. Chiar și acestea sunt suficiente pentru a umple mai mult de două zile pline.

Castelul Bratislava

IMAGO

Inițial un castel gotic și reședință regală, Castelul Bratislava este, fără îndoială, simbolul orașului și unul dintre cele mai importante obiective turistice. De aici se deschide o priveliște superbă asupra orașului, iar silueta sa poate fi observată de la o distanță de peste 30 km. Biletul de intrare costă 14 euro.

Catedrala Sfântul Martin

Această fostă biserică de încoronare a fost timp de secole cea mai înaltă clădire din oraș și rămâne cel mai valoros monument arhitectural al Bratislavei. Coroana din vârful turlei amintește de ceremoniile de încoronare desfășurate aici.

IMAGO

Primăria Veche

Un ansamblu de clădiri din epoci diferite, armonios integrate, situat în inima centrului vechi al orașului. Aici poți simți atmosfera celor 600 de ani de istorie ai Bratislavei, cu momentele sale luminoase și întunecate.

IMAGO

Palatul Primarului

Acest palat magnific a fost construit ca reședință de iarnă pentru arhiepiscopii Ungariei și astăzi servește drept sediu al Primăriei. Camerele sale somptuoase găzduiesc prețioase tapiserii englezești.

Poarta Sfântul Mihail

Unul dintre cele mai emblematice repere ale orașului vechi, este singura poartă rămasă intactă din vechile fortificații ale Bratislavei. În interior se află un muzeu interesant, iar balconul oferă o vedere încântătoare asupra Castelului Bratislava.

Biserica Albastră

Această biserică unică a fost proiectată de arhitectul budapestan Edmund Lechner și face parte dintr-un complex ce include și o școală și o casă parohială. Biserica Sfânta Elisabeta poartă numele prințesei Elisabeta, născută și crescută la Castelul Bratislava, însă datorită culorii sale, toată lumea o cunoaște drept Biserica Albastră.

Palatul Prezidențial

Construit în stil rococo în 1760 pentru contele Anton Grassalkovich, pe atunci șeful Camerei Regale Ungare, acest palat elegant este înconjurat de o grădină barocă vastă. În acea perioadă, palatul marca marginea orașului, dincolo de care începeau podgoriile.

Podul SNP

Getty

Indiferent de opiniile despre Podul SNP, toată lumea este de acord că reprezintă un punct de referință major în peisajul Bratislavei. Proiectat în anii ’60 și construit între 1967 și 1972, acest pod a fost considerat avangardist la vremea sa datorită designului și construcției inovatoare.

Eurovea

Noul cartier de pe malul Dunării se află chiar în centrul orașului, la doar câteva minute de mers pe jos de Orașul Vechi. Această dezvoltare a transformat Bratislava dintr-un oraș situat lângă Dunăre într-un oraș pe Dunăre, oferindu-i o dimensiune cu totul nouă.

Getty

Castelul Devin

Unul dintre cele mai mari castele din Slovacia se află în partea de vest a orașului. De-a lungul a peste o mie de ani, aici s-au succedat civilizații și națiuni. Priveliștea panoramică oferită de castel este de neuitat.

IMAGO

Opera Istorică

Elegantul edificiu al Operei este un simbol viu al tradițiilor muzicale bogate ale Bratislavei. Mulți dintre cei care vizitează orașul consideră că o excursie aici nu este completă fără o oprire la Operă.

Muzeul de Artă Danubiana Meulensteen

Din anul 2000, o peninsulă artificială de pe Dunăre găzduiește o galerie impresionantă de artă modernă, numită astfel după fluviu și fondatorul său olandez. Aceasta reunește oameni prin artă, așa cum Dunărea unește diferite țări și culturi.

Mâncăruri tradiționale în Bratislava

Bucătăria națională a Slovaciei este strâns legată de originile sale rurale, simple și practice. Mâncarea din această țară a fost mereu mai degrabă despre supraviețuire decât despre răsfăț. Țăranii și fermierii din vechea Slovacie și-au construit dietele în jurul ingredientelor care le ofereau suficientă energie pentru munca de pe câmp.

Astfel, preparatele slovace sunt, în general, ieftine și ușor de preparat, dar totodată hrănitoare. Ingredientele provin, de obicei, din resurse locale, cele mai frecvente fiind carnea de porc, puiul, cartofii, varza, ardeii, brânza, fructele și pâinea.

IMAGO

Supele

Este greu de găsit un restaurant în Slovacia care să nu aibă supă în meniu. Supele sunt un element esențial al culturii gastronomice slovace.

Servirea supei într-o chiflă mare de pâine este un obicei des întâlnit în Europa Centrală și în țările scandinave. În Slovacia, o variantă delicioasă a acestui preparat este krémová cesnaková polievka, o supă cremoasă de usturoi, servită într-o pâine scobită.

Găluștele

Găluștele din cartofi sau făină sunt un element-cheie al multor feluri principale din Slovacia. În cea mai simplă variantă, găluștele aburinde sunt servite cu bucăți generoase de pulpă sau ciolan de porc și varză din belșug.

Un preparat pe care nu trebuie să-l ratezi dacă vizitezi Slovacia este bryndzové halušky – găluște de cartofi cu brânză de oaie, de obicei servite cu smântână și bucățele crocante de slănină prăjită. Este un fel de mâncare tradițional, cu un gust intens și savuros.

Clătitele

Dacă vrei o alternativă mai ușoară la găluște, clătitele sunt o alegere potrivită. Zemiakové placky, adică clătite din cartofi, pot fi comandate ca garnitură și sunt excelente pentru a fi înmuiate în supă.

Aceste clătite din cartofi sunt adesea servite alături de balkanska pochúťka, o tocană cu carne de porc, roșii, ardei și ceapă. Aceasta este învelită într-o clătită mare, presărată cu brânză și servită cu salată. De obicei, porția vine cu o salată alături, iar cum clătita este cât farfuria, probabil vei avea nevoie de un moment de pauză după masă pentru a o digera.

IMAGO

Variante slovace ale preparatelor regionale

Așa cum am menționat deja, găluștele umplute cu brânză de oaie, asemănătoare pierogi-urilor, sunt o delicatesă populară în Slovacia. Totodată, multe preparate specifice bucătăriilor maghiare și cehe sunt reinterpretate în stil slovac.

De exemplu, gulașul maghiar este extrem de apreciat în Slovacia. Există numeroase variante ale acestuia în întreaga țară, dar majoritatea au la bază carne de porc, boia de ardei, ceapă, ardei grași și roșii.

Bucătăria slovacă îmbină influențe din întreaga Europă Centrală cu un caracter culinar distinct. Deși este o națiune tânără cu rădăcini străvechi, Slovacia are o tradiție mândră a mâncărurilor consistente și delicioase, preparate din ingrediente simple. În plus, vei găsi o mulțime de preparate care seamănă cu cele românești, poate cu propriul lor caracter, dar în aceeași idee.

