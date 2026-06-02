Corespondent Știrile ProTV: „Prezența generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, la DNA a fost o lovitură de imagine și asta pentru că procurorii militari îl vizează, potrivit unor surse din anchetă, pentru suspiciuni de corupție. Spun sursele că ar fi vorba de complicitate la uzurparea funcției dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite. Deocamdată nu este foarte clară implicarea generalului în această poveste, însă, spune sursele, povestea ar viza modalitatea în care fiica unui alt general ar fi accesat locurile de studenți dedicate militarilor la Academia Națională de Educație Fizică și Sport.

În aceste momente, generalul este la audieri și este, cel mai probabil, însoțit de avocat pentru că, spun sursele, sunt șanse mari ca el să dobândească calitatea de suspect. La intrarea în biroul anchetatorilor Gheoghiță Vlad spunea că nu știe pentru ce a fost citat, însă cu siguranță va afla motivul și i se va cere să ofere explicații. Rămâne de văzut dacă șeful Armatei Române va da explicații sau, cum se cere în astfel de situații, va cere răgaz pentru a studia dosarul, pentru a vedea ce acuzații i se aduc, și abia apoi împreună cu avocații va da explicații dacă este cazul. Până una alta, un lucru este cert, generalul Gheorghiță Vlad se bucură de prezumția de nevinovăție”.

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”, a transmis Statul Major al Apărării la scurt timp după ce generalul Gheorghiță Vlad a intrat la audieri.

Corespondent Știrile ProTV: „Este deja jumătate de oră scursă de când șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a ajuns aici, la structura militară a Direcției Naționale Anticorupție, unde, potrivit unor surse apropiate de anchetă, sunt șanse mari ca împotriva lui să fie începută urmărirea penală, iar șeful Armatei Române să dobândească și calitatea de suspect într-o anchetă ce vizează suspiciuni de corupție legate de școlarizarea la Academia Națională de Locație Fizică și Sport, pe locurile dedicate militarilor, a fiicei unui fost general din Armata Română. Este motivul pentru care există suspiciuni ce planează asupra general-lui Gheorghiță Vlade complicitate la uzurpare a funcției, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite.

Înainte de a intra în biroul anchetatorilor general, Gheorghiță Vlad spunea că nu știe de ce a fost citat, iar în aceste momente se derulează procedurile în biroul procurorului militar, acolo unde generalul Gheorghiță Vlad va putea, dacă va fi cazul, și va aprecia că este oportun în acest moment, să dea și explicații în această anchetă ce are deja ca suspect un alt general al Armatei Române. O anchetă care este începută de luni bune și în legătură cu care, iată, șeful statului major al Apărării trebuie să dea explicații pe la un alta. Generalul Gheorghiță Vlad se bucură de prezumția de nevinovăție. Așteptăm să vină să iasă din biroul anchetatorilor pentru a avea și prima reacție după ce a aflat în mod oficial motivul pentru care, iată, a fost citat aici, la DNA. Acestea sunt, deocamdată, informațiile, însă cu toate detaliile legate de acest nou scandal de corupție”.