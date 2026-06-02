Oficiali americani și-au exprimat disponibilitatea pentru extinderea „umbrelei nucleare” dincolo de cele șase țări care găzduiesc în prezent bombardiere și infrastructură cu capacitate nucleară, au declarat pentru Financial Times trei persoane familiarizate cu discuțiile.

Discuțiile, care sunt strict confidențiale și care s-ar putea să nu ducă la modificări concrete ale actualelor aranjamente de partajare nucleară, au loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din Europa legate de intențiile lui Donald Trump de a retrage trupe americane și sisteme esențiale de armament de pe continent.

O astfel de decizie ar putea permite unui număr mai mare de state să găzduiască așa-numitele aeronave americane cu dublă capacitate (Dual-Capable Aircraft – DCA), capabile să transporte arme nucleare. Două dintre surse au explicat că disponibilitatea Washingtonului de a discuta o extindere a programului are rolul de a demonstra angajamentul SUA față de umbrela nucleară oferită Europei, chiar dacă aliații NATO sunt presați să își asume o parte mai mare din povara apărării convenționale.

Statele Unite și aliații lor din NATO nu dezvăluie cifre exacte privind stocurile de arme nucleare desfășurate în Europa. În 2021, se estima că există 100 de arme nucleare americane depozitate în cinci state membre NATO, în cadrul a șase baze: Kleine Brogel din Belgia, baza aeriană Büchel din Germania, bazele aeriene Aviano și Ghedi din Italia, baza aeriană Volkel din Olanda și Incirlik din Turcia, după cum explică Centrul pentru Controlul Armelor și Neproliferare.

Armele nu sunt armate și nici montate pe aeronave, ci sunt păstrate în buncăre subterane de tip WS3 aflate în bazele aeriene naționale, iar codurile Permissive Action Link (PAL), necesare pentru activarea lor, rămân sub control american. Pentru a putea fi utilizate, bombele ar trebui încărcate pe avioane de luptă desemnate de NATO, capabile să transporte armament nuclear.

Statele europene care s-au oferit să găzduiască arme nucleare americane

Țări aflate pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia și unele state baltice, și-ar fi exprimat interesul pentru găzduirea unor baze DCA, potrivit acelorași surse.

Oficialii polonezi au vorbit în mod deschis despre dorința de a găzdui arme nucleare americane. Fostul președinte Andrzej Duda a cerut extinderea programului DCA pe teritoriul Poloniei, iar Varșovia s-a alăturat anul acesta unei inițiative franceze care analizează posibilitatea relocării temporare a unor componente ale descurajării nucleare franceze în state europene aliate.

Discuțiile continuă în cadrul NATO, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu negocierile, adăugând că statele aflate în apropierea granițelor Rusiei sunt cele mai interesate de această posibilitate.

Europenii cer arme nucleare după invazia Rusiei în Ucraina

Invazia Rusiei în Ucraina și declarațiile repetate ale președintelui Vladimir Putin privind capacitățile nucleare ale Kremlinului au alimentat interesul unor aliați pentru găzduirea de infrastructură nucleară americană, au mai spus sursele.

O altă persoană apropiată discuțiilor a precizat însă că un acord privind extinderea găzduirii de arme nucleare americane nu este iminent.

Programul NATO de partajare nucleară include în prezent Belgia, Germania, Italia, Olanda, Turcia și Marea Britanie, state autorizate să găzduiască aeronave americane cu dublă capacitate și bombe nucleare americane desfășurate în avans. Aceste arme rămân sub controlul și protecția Statelor Unite, Washingtonul păstrând exclusiv dreptul de autorizare a utilizării lor.

Conceput în perioada Războiului Rece, programul de partajare nucleară al NATO oferă statelor membre care nu dețin arme nucleare posibilitatea de a participa la politica și planificarea nucleară a Alianței, fără a dezvolta propriul arsenal nuclear.

Armele nucleare americane desfășurate în Europa sunt depozitate și păzite de trupe americane. Unități aeriene ale statelor aliate, care folosesc avioane F-35, F-15 și Tornado, sunt instruite pentru exerciții și misiuni menite să demonstreze capacitatea de descurajare a NATO și, în ultimă instanță, pentru utilizarea bombelor în cazul unei autorizări din partea SUA.

Deciziile recente ale administrației Trump de a anula desfășurarea unor sisteme importante de armament în Europa și de a anunța retrageri de trupe, în contextul reorientării resurselor militare americane către Asia și alte regiuni, au alarmat mai mulți aliați NATO. Aceștia se tem că măsurile ar putea crea vulnerabilități în apărarea continentului și în capacitatea de descurajare sau respingere a unui eventual atac.

Deși statele europene au promis creșteri semnificative ale cheltuielilor pentru apărare și investiții în capabilități militare convenționale furnizate până acum în principal de SUA, umbrela nucleară americană este considerată imposibil de înlocuit.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat după reuniunea miniștrilor de Externe ai Alianței de luna trecută că există „o înțelegere comună potrivit căreia, chiar dacă SUA își vor concentra mai mult atenția asupra altor regiuni, nivelul general de descurajare și apărare în Europa trebuie să rămână același”.

„Să fie foarte clar: dacă cineva ar fi suficient de nechibzuit încât să ne atace, răspunsul va fi devastator”, a avertizat Rutte.