Favorit pentru funcție ar fi un politician care nu face parte din partidele fostei coaliții. În acest caz, rămâne de văzut cum ar putea strânge în Parlament voturile necesare guvernării.

Surse din partidele din fosta coaliție de guvernare spun că lista premierilor ar fi deschisă de consilierul onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac, președinte al Partidului Mișcarea Populară și europarlamentar. Dar de la cine ar veni cele 233 de voturi necesare pentru a învesti Executivul în Parlament nu este momentan clar. Social-democrații spun că l-ar susține pe Eugen Tomac doar în condițiile puse de ei.

Mihai Ghigiu, deputat PSD: „PSD-ul va fi de acord să susțină un guvern în care premierul discută cu cei de la care primește votul, un premier care știe să comunice și un premier care are ca priorități și prioritățile Partidului Social Democrat. Pentru noi, prima opțiune rămâne un guvern politic”.

Cei din PNL și USR nu s-au clintit, nu vor să voteze un Guvern alături de social-democrați.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Asemenea surogate au existat dintotdeauna și PSD se pricepe la asta. PSD vrea, de fapt, să controleze aceste executive, direct sau indirect, vrea să nu aibă nicio responsabilitate în aplicarea unui program de reforme”.

Nici măcar președintele nu poate să mai refacă fosta coaliție de guvernare, spun cei din USR.

Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR: „Nu credem într-o variantă tehnocrată. Nicușor Dan nu poate să întoarcă timpul înapoi și nu poate să redea PSD-ului credibilitatea pe care a pierdut-o PSD-ul prin propriile sale acțiuni”.

Între timp, un sondaj Avangarde arată că mai bine de jumătate dintre români nu ar avea încredere într-un premier independent, care să-și formeze o majoritate în jurul fostei coaliții de guvernare. La fel de mulți resping și varianta unui executiv format doar din tehnocrați. Iar peste 56% dintre cei care au răspuns își doresc alegeri anticipate. Sondajul a fost realizat în perioada 22-31 mai, telefonic, pe un eșantion de 900 de persoane. Marja de eroare este de plus/minus 3,4%.