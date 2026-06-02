Înscrierea la BAC 2026. Calendarul oficial și tot ce trebuie să știe elevii

În această perioadă, elevii trebuie să își depună dosarele de înscriere la secretariatul unității de învățământ, împreună cu documentele necesare participării la examen. Iată tot ce trebuie să știe elevii despre înscrierea la BAC 2026.
Când începe înscrierea la BAC 2026
Pe 2 iunie 2026 începe înscrierea la sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat 2026. Înscrierile țin până pe 4 iunie, iar elevii trebuie să aducă documentele necesare la secretariatele liceelor pentru a se asigura că vor susține examenul maturității.
Ministerul Educației a publicat calendarul oficial, dar și lista documentelor necesare și regulile pentru candidații la BAC.
Înscrierea este obligatorie și se desfășoară în unitățile de învățământ unde elevii au studiat.
Aceasta este prima etapă oficială din procesul de evaluare națională pentru absolvenții de liceu.
Conform calendarului oficial, depunerea dosarelor are loc între 2 și 4 iunie 2026, înainte de începerea probelor scrise.
Procesul este coordonat de diriginți și se face la secretariat.
Calendarul complet pentru înscrierea la Bacalaureat 2026
Prima etapă oficială a examenului de Bacalaureat 2026 are loc după cum urmează:
Înscrieri
- 2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;
Încheierea cursurilor
- 4 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a;
Competențe
Când au loc probele scrise la BAC 2026
Probele scrise la BAC 2026 încep cu limba și literatura română, care va avea loc pe 29 iunie 2026.
Probele scrise
Afișarea rezultatelor
• 7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 18:00);
• 8 - 9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
• 9 - 10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
• 13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale.
Unde se face înscrierea la examenul de Bacalaureat
Elevii care urmează să se înscrie la sesiunea de vară a Bacalaureat 2026 trebuie să aibă toate documentele necesare și să depună dosarul la secretariatul liceului sau a unității de învățământ la care învață.
Procesul este coordonat de diriginți, care se va asigura că toți elevii se înscriu la Bac, mai ales că este obligatoriu.
Secretariatul fiecărei unități de învățământ se va ocupa de înscrierea elevilor la sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026.
Pentru absolvenții din promoțiile anterioare care vor să se înscrie la această sesiune de Bacalaureat, aceștia au posibilitatea să opteze pentru înscrierea la liceul absolvit sau la alte centre desemnate de inspectoratele școlare, în funcție de organizarea care se stabilește pentru fiecare sesiune de examen.
Cine se poate înscrie la BAC 2026
La examenul de Bacalaureat 2026 se pot înscrie mai multe categorii de candidați, atât cei aflați în clasele a XII-a sau a XIII-a, cât și cei care au absolvit liceul în promoțiile anterioare, dar nu au luat Bacul.
În primul rând, la Bacalaureat 2026 se pot înscrie elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a (învățământ seral ori cu frecvență redusă), aflați în ultimul an de studii.
De asemenea, sunt eligibili absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de Bacalaureat și doresc să îl susțină din nou.
Se pot înscrie și candidații proveniți din alte sisteme de învățământ, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, după echivalarea studiilor și, dacă este cazul, după promovarea examenelor de diferență.
Tot în această categorie intră, de exemplu, absolvenți ai unor unități de învățământ din străinătate ale căror studii sunt recunoscute în România.
Cererea de înscriere la BAC
Pentru înscrierea la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să depună un dosar cu următoarele documente:
• Cererea-tip de înscriere
• Certificatul de naștere (copie și original pentru conformitate)
• Cartea de identitate (copie și original), foaia matricolă
• Adeverința de absolvire a clasei terminale, atunci când este cazul.
Înscrierea candidaților este posibilă doar după finalizarea procedurii de echivalare a studiilor.
Care sunt probele examenului de Bacalaureat 2026
Probele examenului de Bacalaureat 2026 sunt următoarele:
- Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (Proba A) - 8 – 10 iunie 2026
- Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (Proba B) - 10 – 11 iunie 2026
- Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (Proba C) - 11 – 12 iunie 2026
- Evaluarea competențelor digitale (Proba D) - 15 – 17 iunie 2026
- Limba și literatura română – proba E.a) (probă scrisă) - 29 iunie 2026
- Proba obligatorie a profilului – proba E.c) (probă scrisă: Matematică sau Istorie) - 30 iunie 2026
- Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă: Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Filosofie sau Economie) - 1 iulie 2026
- Limba și literatura maternă – proba E.b) (probă scrisă) - 3 iulie 2026.