Înscrierea la BAC 2026. Calendarul oficial și tot ce trebuie să știe elevii

În această perioadă, elevii trebuie să își depună dosarele de înscriere la secretariatul unității de învățământ, împreună cu documentele necesare participării la examen. Iată tot ce trebuie să știe elevii despre înscrierea la BAC 2026.

Când începe înscrierea la BAC 2026

Pe 2 iunie 2026 începe înscrierea la sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat 2026. Înscrierile țin până pe 4 iunie, iar elevii trebuie să aducă documentele necesare la secretariatele liceelor pentru a se asigura că vor susține examenul maturității.

Ministerul Educației a publicat calendarul oficial, dar și lista documentelor necesare și regulile pentru candidații la BAC.

Înscrierea este obligatorie și se desfășoară în unitățile de învățământ unde elevii au studiat.

Aceasta este prima etapă oficială din procesul de evaluare națională pentru absolvenții de liceu.

Conform calendarului oficial, depunerea dosarelor are loc între 2 și 4 iunie 2026, înainte de începerea probelor scrise.

Procesul este coordonat de diriginți și se face la secretariat.

Calendarul complet pentru înscrierea la Bacalaureat 2026

Prima etapă oficială a examenului de Bacalaureat 2026 are loc după cum urmează:

Înscrieri

2 - 4 iunie 2026 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

Încheierea cursurilor

4 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a / a XIII-a;

Competențe