Ce înseamnă alimentația sustenabilă și cum reducem risipa. 5 rețete simple cu impact redus asupra mediului

Tendințele actuale de consum alimentar, combinate cu creșterea populației globale – estimată să ajungă la aproape 10 miliarde de persoane până în 2050 – pun presiune atât asupra sănătății oamenilor, cât și asupra mediului.

Nu este surprinzător faptul că oamenii de știință și factorii de decizie caută în continuare cele mai bune modele alimentare care să răspundă tuturor acestor cerințe. Deși soluția ideală nu a fost încă identificată, numeroase studii analizează diferite opțiuni pentru un viitor alimentar mai sustenabil.

Dietele sustenabile protejează și respectă biodiversitatea și ecosistemele, sunt acceptabile din punct de vedere cultural, accesibile, echitabile și accesibile ca preț; sunt adecvate din punct de vedere nutrițional, sigure și sănătoase, optimizând în același timp resursele naturale și umane.”

Conform definiției oferite de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), „dietele sustenabile sunt acele modele alimentare cu impact redus asupra mediului, care contribuie la securitatea alimentară și nutrițională și la o viață sănătoasă pentru generațiile prezente și viitoare.

Atunci când ne gândim la un stil de viață sustenabil, este ușor să ne concentrăm doar asupra impactului pe care producția de alimente îl are asupra mediului. Într-adevăr, unele persoane definesc o dietă sustenabilă exclusiv prin prisma aspectelor ecologice. Cu toate acestea, consensul specialiștilor este că alimentația sustenabilă înseamnă mult mai mult.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, sustenabilitatea reprezintă capacitatea tuturor oamenilor de a trăi bine în limitele pe care mediul înconjurător le poate susține. Alimentele pe care le consumăm, modul în care sunt produse, transportate, ambalate și gestionate până ajung pe mesele noastre joacă un rol esențial în reducerea impactului asupra planetei.

Alimentația sustenabilă îmbină principiile unei diete sănătoase cu cele ale sustenabilității, având ca scop reducerea impactului asupra mediului.

La cumpărături sau când mănânci în oraș

Planifică din timp și fă lista de cumpărături înainte să mergi la magazin. Când îți faci lista, gândește-te ce mese vei găti în săptămâna următoare și verifică frigiderul ca să vezi ce produse ai deja.

La magazin, cumpără doar ce îți trebuie și respectă lista. Fii atent la cumpărăturile în cantități mari, mai ales la produsele care se strică repede.

Dacă există, cumpără fructe și legume „urâte”, adică acelea cu aspect imperfect, care sunt adesea lăsate pe raft, deși sunt sigure pentru consum. Acestea nu sunt stricate sau alterate, sunt doar mai puțin arătoase, dar rămân nutritive și uneori au preț redus.

Când mănânci în oraș, cere porții mai mici pentru a evita risipa alimentară și pentru a nu mânca mai mult decât ai nevoie. Poți cere și o caserolă pentru a lua mâncarea rămasă acasă, în loc să o lași în farfurie.

În bucătărie – depozitare și pregătire

Verifică temperatura frigiderului. Păstrează-l la maximum 4°C sau mai puțin pentru siguranța alimentelor. Congelatorul trebuie să fie la aproximativ -18°C.

Păstrează la frigider legumele curățate sau tăiate, pentru a rămâne proaspete mai mult timp.

Folosește congelatorul. Este o metodă eficientă de a păstra majoritatea alimentelor până când sunt consumate. Verifică în aplicație cât timp pot fi păstrate în congelator diferite produse.

Creează un spațiu separat în frigider pentru alimentele care se apropie de termenul de expirare.

Verifică des frigiderul pentru a ști ce ai și ce trebuie consumat rapid. Consumă sau congelează alimentele înainte să fie nevoie să le arunci.

Rețete simple și accesibile cu resturile din frigider

Ai gătit multe preparate în timpul săptămânii și ai frigiderul plin de ingrediente rămase? Iată câteva rețete simple și delicioase pentru a folosi resturile și pentru a reduce risipa alimentară.

Începe ziua și eliberează frigiderul dintr-o singură mișcare cu aceste idei de rețete rapide.

Frigănele

Dacă ai o pâine care e mult prea tare, o poți transforma într-o porție gustoasă de frigănele. Tot ce trebuie să faci este să înmoi feliile într-un amestec de ouă bătute, lapte și puțină scorțișoară. Prăjește-le până devin aurii și servește-le după preferință. Poți pune zahăr pudră pe deasupra, sau poți omite scorțișoara și poți să faci o versiune sărată, peste care să presari brânză. Este o modalitate bună de a începe ziua.

Frittata

Ai rămas cu legume de la cină? Taie-le și pune-le într-o frittata consistentă. Călește rapid cu legumele coapte alături de ceapă și usturoi, apoi se adaugă ou bătut, sare, piper și puțin lapte. Când omleta devine aurie, se taie felii și este gata pentru un mic dejun hrănitor. Poți adăuga cartof ras în compoziția de ou bătut pentru un mic dejun mai consistent.

Smoothie

Fructele de pădure și bananele prea moi nu mai sunt bune de mâncat simple, dar sunt ideale pentru smoothie. Se mixează cu iaurt sau lapte, câteva cuburi de gheață și un îndulcitor la alegere – mierea sau siropul de agave sunt opțiuni bune. Pentru un plus de nutrienți, se pot adăuga spanac. Se blenduiește până devine fin și este gata pentru dimineață. Dacă vrei un desert, pune totul la frigider și mănâncă cu lingura.

Sandviș rapid

Carnea și brânzeturile rămase sunt perfecte pentru un sandviș. Puiul sau chiar porcul pot fi puse între două felii de pâine, alături de brânză, salată și sosul preferat. Se poate folosi și pâine rămasă sau baghete pentru un rezultat mai bun.

Legumele rămase pot fi amestecate cu cereale precum quinoa sau cușcuș pentru o salată hrănitoare. Se poate adăuga proteină, cum ar fi pui sau tofu, și un dressing la alegere pentru gust suplimentar. Este o masă care ține de foame până la cină.

Supe consistente

Zeama sau supa rămasă de la o masă anterioară poate fi combinată cu legume rămase pentru o supă gustoasă. Morcovii, țelina sau ceapa sunt ideale, dar se pot adăuga și paste sau orez fiert. Se servește cu pâine crocantă pentru un prânz simplu și gustos.