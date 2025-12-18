Aplicație cu cele mai importante informații despre locul de călătorie, pentru românii care merg în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe a lansat o aplicație cu informații actualizate despre condițiile de călătorie și gradul de risc al fiecărei țări, iar utilizatorii pot cere oricând ajutor dacă sunt în pericol.  

Daniel Nițoiu

Mai mult, cei care se înregistrează vor primi alerte direct pe telefon. Potrivit Ministerului de Externe, peste 3.000 de utilizatori au deja aplicația și au semnalat 120 de evenimente.

"Călătorește informat" este aplicația creată de Ministerul Afacerilor Externe pentru românii care călătoresc în străinătate și vor să fie anunțați dacă în zona în care se află are loc un eveniment care le poate pune în pericol viața sau vacanța.

Fie că e vorba de o grevă la aeroport, un fenomen meteo periculos sau o alertă teroristă, cei care își instalează aplicația și se autentifică în ea cu o adresă de e-mail și număr de telefon vor primi mesaje automate. Aplicația poate fi folosită și fără date personale sau coordonate GPS, însă utilizatorul trebuie să verifice manual dacă au fost emise alerte noi.

În aplicație sunt 5 secțiuni principale cu informații utile, mai ales dacă destinația aleasă este o țară cu legi mult diferite de ale noastre. De exemplu, puțini știu că în Thailanda țigările electronice sunt ilegale sau că poți să faci închisoare dacă aduci insulte familiei regale. Fiecare țară are în aplicație și un grad de risc, de la 0 la 9- 9 însemnând că destinația respectivă ar trebui evitată.

Călătorii pot trimite chiar și fotografii către aplicație

Oana Darie, director general al Departamentului Consular din MAE: ”O să avem practic solicitanți mult mai bine informați, care se vor expune mai puțin riscurilor, iar după condițiile de călătorie ar trebui să acceseze cel mai des ”semnalează eveniment”. Pentru că, până la urmă, am vrut să oferim un instrument adaptat și la îndemână pentru a eficientiza protecția consulară”.

În acest sens, cei care își înregistrează călătoria pot accesa din aplicație datele de contact ale misiunilor diplomatice. Iar cei care doresc să semnaleze către MAE un incident pot trimite inclusiv fotografii din locul în care se află. Această opțiune este valabilă doar în caz de accident, atentat terorist sau calamitați naturale.

Aplicația a costat aproape 15 milioane de lei, în special din fonduri europene nerambursabile.

