Românii din străinătate nu i-au uitat pe cei de acasă. Diaspora a pompat 4,8 miliarde de euro în economie în 2024

România se află printre țările europene care încă mizează pe banii trimiși acasă de cei care lucrează peste hotare.

Dar în același timp pleacă din țară tot mai mulți bani câștigați de străinii veniți să muncească la noi - arată datele Biroului de Statistică Europeană. Diaspora românească a trimis acasă 4,8 miliarde de euro în 2024, în timp ce banii plecați de la noi au urcat la 1,5 miliarde de euro.

Românii de peste hotare au trimis acasă 4,8 miliarde de euro, în vreme ce străinii de la noi au transferat către țările de origine 1,5 miliarde de euro, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2024. Reiese astfel o diferență de 3,3 miliarde de euro, în favoarea diasporei noastre.

Diferența s-a micșorat

Numai că, față de anii trecuți, diferența între intrările și ieșirile de bani s-a tot micșorat - de la 3,7 mld. euro în 2023, respectiv 3,8 mld. euro în 2022. Asta pentru că banii primiți de la românii plecați s-au împuținat, spun specialiștii. În 2008, un an de vârf economic, banii trimiși de diaspora au totalizat 6,3 miliarde de euro.

Irina Chițu, Director, Platforma Financiară: Avem aproape 5 milioane de români plecați. Observăm că încet, încet începe să scadă această sumă, ceea ce e oarecum normal. Deja sunt plecați românii destul de multă vreme, mulți și-au făcut acolo familii, au început să conteze mult mai mult economiile și investițiile personale în țările unde sunt ei acum. Trecem printr-o inflație ridicată și cheltuielile au fost mai ridicate.

Banii trimiși de lucrătorii străini de la noi, către țările de origine, au crescut de 4,5 ori în ultimii cinci ani, perioadă care a coincis cu creșterea la 100.000 a numărului maxim de lucrători non-UE nou admiși pe piața muncii de la noi.

Acum sunt peste 158.000 de astfel de lucrători, potrivit Inspecției Muncii.

Loredana Urzică-Mirea, membru Consiliul Economic și Social: 93% dintre ei sunt cu vârste între 18 și 64 de ani. Asta înseamnă populație activă. Oamenii vin aici ca să muncească. Fenomenul reîntregirii familiei e mult mai puțin reprezentat.

România se numără printre țările unde surplusul de bani generat de diaspora contează cât 1,5% din Produsul Intern Brut, fiind depășită de Croația, Bulgaria și Portugalia.

