De ce nu mai vor românii să plece în străinătate, iar diaspora se întoarce acasă. Explicația unui medic care a colindat lumea

Stiri Sociale
14-11-2025 | 19:42
×
Crește numărul românilor care renunță să mai plece la muncă în străinătate, chiar dacă pot câștiga mai mult.

autor
Delia Bîrla

Siguranța de acasă, apropierea de familie și faptul că piața muncii de la noi s-a schimbat în ultimii ani îi conving să rămână în țară. Mai mult, se întorc acasă și români care de ani de zile își făcuseră un rost printre străini.

Dan Șuiaga este medic primar neurochirurg la o clinică privată din București. A fost plecat în Brazilia, Africa de Sud, Israel, Germania și Elveția. Nu s-a gândit că o să se mai întoarcă în țară, însă destinul a avut alte planuri pentru el.

Dan Șuiaga, medic primar neurochirurg: „Pe vremea când am terminat eu medicina în 2003, acum o grămadă de ani, nu prea aveam multe variante de lucru în țară sau să avem o perspectivă așa palpabilă, și foarte mulți din generația mea am plecat să ne pregătim afară în ideea că o să rămânem, nu ne-am gândit că o să ne întoarcem. Mi s-a oferit o oportunitate pentru un centru medical în care să lucrez și mi s-a părut interesant la momentul respectiv. Și așa am ajuns eu în România.

După pandemie, mai puţini romani și-au căutat de lucru în străinătate.

furt
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani

Corespondent PROTV: „Potrivit unei platforme de recrutări online, după un vârf atins în 2020, când au fost înregistrate peste 195.000 de aplicări, numărul celor care vor să plece din țară a scăzut constant în ultimii ani. De la începutul lui 2025 până în prezent au aplicat doar 106.000 de persoane. Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite sunt principalele destinații preferate de cei care caută un loc de muncă în străinătate. Cea mai mare cerere vine din partea muncitorilor calificați”.

Economia traversează o perioadă delicată în multe părți ale lumii, nu numai în România.

Ana Călugăru, director de comunicare platformă de recrutare: „Preferă un context care poate nu este cel mai bun, dar este unul pe care îl cunosc, este unul care din unele puncte de vedere le oferă o anumită stare de confort, argumentul financiar este cel care contează cel mai mult, dar nu suficient de puternic cât să plece din România, pentru că pe joburile pe care le au în aproape toate cazurile în alte țări ar putea câștiga salarii de 3-4 ori mai mari decât aici”.

De pildă, un șofer care lucrează în străinătate poate să câștige în medie 3.000 de euro, un bucătar 4.000, iar un constructor până la 3.500. În schimb, în România, salariile declarate oficial în aceleași domenii nu depășesc o mie de euro.

Tânăr: „Să lucrez din România pentru alte țări. Sunt mai bine plătite”.

Tânără: „E mai confortabil, nu aș ieși din zona de confort”.

Femeie: „Am avut posibilitatea să plec, dar nu am familia, aici am prietenii, până la urmă și cei care sunt plecați tot aici se vor întoarce”.

Domeniile cele mai căutate peste hotare sunt comerțul cu amănuntul, transportul, turismul şi industria alimentară.

