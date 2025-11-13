Tot mai puțini români vor să muncească în străinătate. Ce posturi țintesc cei care pleacă totuși. Bucătarii primesc 4000 euro

13-11-2025 | 09:54
tineri, munca
Interesul românilor pentru munca în străinătate a ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, potrivit unei platforme de recrutare.  

Ioana Andreescu

Astfel, din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate până acum, doar 106.000 au fost atrase de poziţiile din alte ţări, număr care reprezintă doar 1,1% din totalul aplicărilor. În condiţiile în care angajatorii din afara ţării au postat, de la începutul anului şi până acum, 29.000 de joburi, pe acest segment există cel mai mic număr de aplicări medii/job, respectiv 3,7. Spre comparaţie, pentru joburile din România, media este de 35 de aplicări/job, se arată într-un comunicat eJobs.

Interes crescut pentru joburile din România, dar nu și pentru relocare

„Asta se întâmplă într-un context în care există un interes uriaş din partea candidaţilor pentru a-şi găsi un loc de muncă pentru că, la nivel general, vedem o creştere a numărului de aplicări. Însă această creştere se referă doar la joburile din România, atât cele care cer prezenţă fizică la birou, cât şi cele remote, care pot fi făcute de acasă, nu şi la cele pentru străinătate. Este interesant faptul că, în vreme ce pentru joburile din România principalul motiv pentru care vor să plece este legat de bani şi de posibilitatea de a câştiga mai mult, când vine vorba despre a se reloca şi de a face o schimbare de viaţă atât de importantă precum munca în altă ţară, acest argument nu mai este la fel de puternic, chiar dacă, în cele mai multe cazuri, saltul salarial ar fi de 3 - 4 ori mai mare decât aici sau poate chiar mai mult de atât”, a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs, citat în comunicat.

Cel mai mare număr de aplicări pentru străinătate din ultimii 5 ani a fost în 2022 – 154.000, valoare care reprezenta 1,7% din totalul aplicărilor, dar care marca, totodată, şi o creştere de 10% comparativ cu 2021. Din 2023, a început o scădere care a continuat şi în 2024 (146.000 de aplicări în 2023 şi 130.000 de aplicări în 2024, ambele praguri aferente perioadei ianuarie – noiembrie ale fiecărui an analizat), pentru ca în 2025 scăderea să ajungă până la 106.000 de aplicări.

Ţările care continuă să atragă români sunt Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franţa şi Bulgaria. Până nu demult una dintre primele trei destinaţii vizate de români, Marea Britanie a ajuns, după ieşirea din Uniunea Europeană, penultima cea mai căutată ţară de către cei care vor să lucreze în afară. Faţă de anii trecuţi, şi Italia scade considerabil în clasament, în timp ce Spania se menţine pe locul al nouălea.

Cine aplică pentru joburi în străinătate și ce salarii se oferă

„Cea mai mare cerere este din partea muncitorilor calificaţi. Abia apoi urmează absolvenţii de studii superioare, în timp ce studenţilor le este asociat cel mai mic număr de aplicări pentru străinătate. Ca vârste, vorbim în primul rând despre candidaţii din segmentul 25 – 35 de ani, urmaţi de cei din grupa 18 – 24 de ani şi 36 – 45 de ani. Cel mai puţin aplică zona 45+”, a precizat Bogdan Badea.

Cei mai mulţi dintre aceştia caută joburi în retail, transport – logistică, turism, industria alimentară, call-center/BPO şi servicii.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu al unui şofer care lucrează în afara ţării este de 3.000 de euro net pe lună, un bucătar poate câştiga 4.000 de euro pe lună, un muncitor în construcţii între 2.200 şi 3.500 de euro, iar un curier aproximativ 2.000 de euro pe lună.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi, dintre care 1.500 sunt pentru străinătate. Alte 7.000 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs şi dedicată candidaţilor care îşi doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin paşii tradiţionali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

