Reacția unui român după 28 de ani de străinătate, la vederea steagului național de 14 metri arborat pe Catedrala Reîntregirii

Pregătirile pentru Ziua Națională a României au început în Alba Iulia! La sărbătoare sunt așteptați mii de turiști.

Un drapel de peste 14 metri a fost arborat joi de salvamontiști pe Catedrala Reîntregirii.

Mai sunt 10 zile până la Ziua Naţională, iar în centrul oraşului Alba Iulia se lucrează de zor! Un uriaş tricolor va marca 107 ani de la Marea Unire.

Dinu Radu, salvamontist: „Am urcat în turn la aproximativ 40 de metri, după care am coborât în rapel. Estimăm noi, are undeva la 60 de kg, este o onoare că putem face acest lucru.”

Cristian Nițescu, Serviciul Salvamont Salvaspeo Alba: „Pentru noi este o onoare că putem să contribuim și noi cu ceva la sărbătorea națională.”

Trecătorii încep deja să intre în atmosfera de sărbătoare. În Alba Iulia sunt așteptați pe 1 Decembrie peste 20.000 de oameni.

Localnic: „Am făcut poze, e prima dată când văd cum se arborează steagul, sunt recent întors în țară după 28 de ani petrecuți în străinătate”

Localnic: „La 1 decembrie se sărbătorește Marea Unire, care s-a înfăptuit la Alba Iulia, și automat toți românii vin la Alba Iulia.”

Față de alți ani când s-au împărțit mii de porții de varză sau fasole cu cârnați, anul acesta masa va lipsi. În schimb, vor fi spectacole și focuri de artificii.

Gabriel Pleşă, primar Alba Iulia: „Sunt foarte foarte multe concerte în aer liber, eu cred că vor fi toate ingredientele pentru ca oamenii să petreacă de ziua națională extraordinar.”

În oraș, cu greu se mai găsește o cameră liberă, iar unii turiști și-au făcut rezervări cu câteva luni înainte. Prețurile pornesc de la 300 de lei.

Ana Maria Lihet, manager marketing: „Hotelul nostru înregistrează un grad de ocupare de 100% pentru această minivacanță de 1 decembrie. Vom întâmpina clienții cu preparate tradiționale. Cum ar fi sărmăluțe, mititei, iahnie de fasole.”

Zilele viitoare se vor face și repetiții pentru parada militară.

