După ani petrecuți în diaspora, tot mai mulți părinți români își aduc copiii să învețe în România. Cum se adaptează micuții

23-10-2025 | 10:50
Tot mai mulți conaționali plecați la muncă în străinătate aleg să revină acasă, alături de copiii lor, care continuă acum studiile în România.

Ioan Vrâncean

Doar în județul Bistrița-Năsăud au fost înscriși anul acesta 166 de elevi, majoritatea din Spania, Italia și Germania. Anii de școală de până acum pot fi echivalați dacă părinții depun la Inspectoratul Școlar o cerere.

Andrei și Patrisia – de 12, respectiv 9 ani – merg acum la o școală din satul Tureac, comuna Tiha Bârgăului. Părinții lor au revenit din Spania, după 20 de ani, timp în care au reușit să-și construiască o casă aici. Chiar dacă s-au născut în Spania, cei mici au învățat și limba română.

Reporter: „Îți place aici la școală?”

Andrei, elev: „Da, am mulți prieteni, mă joc, fac teme.”

Reporter: „În ce clasă ești?”

Andrei, elev: „A șasea.”

Reporter: „E mai greu acolo, aici?”

Andrei, elev: „E mai greu aici.”

Reporter: „În ce clasă ești?”

Patrisia, elevă: „Întâi.”

Reporter: „Ți-ai făcut prieteni aici?”

Patrisia, elevă: „Da!”

Reporter: „La ce materii te descurci cel mai bine?”

Patrisia, elevă: „La matematică.”

Judit Mirea, mamă: „Pot să zic că, în Tureac, aici, am fost primiți foarte bine, copiii sunt luați în considerare ca fiind noi.”

Copii românilor din diaspora se acomodează cu sistemul școlar din țară

Și părinții Alexandrei s-au întors din Italia, după 14 ani. Fata a fost înscrisă în clasa a VIII-a.

Alexandra, elevă: „Profesorii mă tratează foarte ok. Sunt prietenă cu ei și suntem ok, ne împrietenim rapid. Este mai ușor acolo deoarece se fac mai puține clase.”

Alexandra are și o soră. Ambele s-au acomodat rapid, spune mama acestora.

Mama Alexandrei: „În învățământ mai ales, nu am avut probleme cu ele. E mult mai greu față de țările străine, dar ele s-au acomodat bine.”

Radu Morariu, directorul școlii gimnaziale Tiha Bârgăului: „Au venit șase elevi anul acesta școlar. Iată, părinți care s-au gândit că locul copiilor este aici, în România, au venit și au renunțat la munca în străinătate.”

Vasile Ștepoaie, inspector general al ISJ BN: „Românii se întorc acasă, încearcă să își dezvolte o afacere, lucru care este îmbucurător pentru noi, pentru că aveam la un moment dat o mică scădere a populației școlare la nivelul județului.”

În anul școlar 2024–2025, numărul elevilor din județ a crescut cu 540 față de cel precedent.

