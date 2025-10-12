Gata cu ștampila pe pașaport. UE introduce control automat la frontiere. Când intră sistemul în vigoare

12-10-2025 | 10:39
pasaport
Shutterstock

Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie.

autor
Ioana Andreescu

Acesta va înlocui, în cele din urmă, ștampila manuală pe pașapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migrației ilegale și la îmbunătățirea securității rezidenților UE.

Uniunea Europeană introduce controlul automatizat la frontierele sale. Noul sistem, care va fi implementat începând de duminică, 12 octombrie, pe o perioadă de șase luni, de către statele membre, va înregistra în format digital intrările și ieșirile tuturor cetățenilor țărilor terțe care se deplasează în Europa pentru un sejur de scurtă durată (90 de zile pe o perioadă de 180 de zile), relatează TF1. Acesta va înregistra într-un fișier comun numele, numărul pașaportului și amprentele digitale și va înlocui treptat sistemul actual de aplicare a ștampilelor pe pașapoarte.

Implementare treptată până în aprilie 2026

„Pe parcursul implementării treptate, statele membre vor putea decide la ce puncte de trecere a frontierei vor începe să implementeze sistemul și când”, a precizat Comisia Europeană, vineri. La sfârșitul perioadei, adică la 10 aprilie 2026, toate punctele de trecere vor fi vizate, iar ștampilarea pașapoartelor va fi înlocuită cu înregistrări electronice.

„Acest lucru ne va ajuta să știm cine intră și cine iese din UE”, a declarat, în vară, comisarul european responsabil cu migrația, Magnus Brunner.

Implementarea acestui nou sistem de control se înscrie în cadrul proiectului „Frontiere inteligente” al UE, al cărui obiectiv este îmbunătățirea gestionării frontierelor externe ale Uniunii prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și a soluțiilor inovatoare.

Sistemul ridică îngrijorări privind aglomerația la frontieră

Acesta va detecta în mod sistematic persoanele care au depășit durata de ședere autorizată, precum și cazurile de fraudă în acte și de fraudă de identitate, subliniază executivul european, și „va contribui astfel la prevenirea migrației ilegale și la protejarea securității cetățenilor europeni”.

Punerea în aplicare a sistemului, în discuție de aproape zece ani, se va face treptat, astfel încât autoritățile de frontieră, sectorul transporturilor și călătorii care sosesc în UE sau pleacă din UE să aibă timp să se adapteze la noile proceduri.

Dispozitivul suscită însă reticența unor companii de transport. Acestea se tem că va prelungi cozile la aeroporturi sau gări. Primarul Londrei, Sadiq Khan, și-a exprimat îngrijorarea că acest sistem ar putea provoca „haos” în orașul său, în special în gara St. Pancras, de unde pleacă și sosesc trenurile Eurostar.

Autoritățile britanice au avertizat deja cetățenii lor că vor fi necesare „câteva minute” de așteptare suplimentare pentru ca „fiecare pasager” să treacă frontierele. Executivul european asigură că, prin campaniile de informare și acțiunile de sensibilizare, va facilita implementarea sa, care se va desfășura pe o perioadă de șase luni.

29 de țări vor participa la implementarea noului sistem automatizat de control. Printre acestea se numără toate țările Uniunii Europene, cu excepția Ciprului și Irlandei, și toate statele membre ale spațiului Schengen, cu excepția Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei și Elveției.

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, frontiera, calatorii, controale, pasaport,

Dată publicare: 12-10-2025 10:39

