10 locuri din România unde merită să ajungi toamna. Destinații spectaculoase pentru un weekend

Dacă ai chef de o escapadă de weekend, aceste locuri din țară sunt perfecte pentru câteva zile departe de agitația și aglomerația din Capitală.

Pe lângă peisajele spectaculoase, poți vizita locuri superbe și te poți bucura pe îndelete de plimbări. Iată 10 locuri din România unde merită să ajungi toamna asta. 10 locuri din România pe care să le vezi toamna asta Valea Vaserului Valea Vaserului este una dintre cele mai frumoase destinații din România care te poartă înapoi în timp, datorită călătoriei cu Mocănița. Se află în județul Maramureș, una dintre cele mai frumoase regiuni din România. Mocănița pleacă din gara Vișeu de Sus și te plimbă aproximativ două ore de-a lungul râului Vaser, prin inima Maramureșului.

Pasul Rucăr-Bran Dacă vizitezi Bucureștiul și vrei să descoperi câteva locuri din apropierea Capitalei, Pasul Rucăr-Bran este o destinație potrivită pentru o escapadă. Pasul se află la mai puțin de 200 de kilometri de București, iar priveliștile sunt impresionante.

Sighișoara Sighișoara se numără printre cele mai impresionante obiective incluse în patrimoniul UNESCO și este una dintre cele mai importante atracții turistice din România. Orașul a fost întemeiat de coloniștii sași în secolele al XII-lea și al XIII-lea și este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase cetăți medievale din Europa. Nu rata Turnul cu Ceas, de unde poți admira o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Viscri Viscri este un sat mic și izolat din Transilvania, care a devenit cunoscut în întreaga lume după ce Prințul Charles a cumpărat aici o casă în 1996. Poți petrece câteva zile într-o casă tradițională, poți vizita una dintre cele mai vechi biserici fortificate din Transilvania, inclusă în patrimoniul UNESCO, și poți urca în turnul acesteia. De asemenea, te poți plimba prin sat și poți încerca preparate tradiționale pregătite de localnici.

Sibiu În 2007, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, iar orașul are numeroase obiective care justifică această recunoaștere. Este unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din țară și merită o vizită pe timp de toamnă.

Tunelul Iubirii Tunelul Iubirii se află în apropiere de Caransebeș, în județul Caraș-Severin, și este un loc mai puțin cunoscut, pe care merită să îl incluzi pe lista destinațiilor de călătorie pentru un weekend de toamnă. Este vorba despre un tronson de cale ferată abandonat, aflat într-o pădure izolată. De-a lungul șinelor s-a format un tunel natural din vegetație, datorită coroanelor copacilor care s-au unit deasupra acestora. Locul este foarte popular pentru turiști și cuplurile care vor să facă fotografii romantice.

Biertan Biertan este un sat idilic din județul Sibiu, întemeiat în secolul al XIII-lea. Localitatea se află într-o vale înconjurată de dealuri și podgorii. În Evul Mediu, Biertan a devenit un important centru comercial și agricol. Astăzi, satul nu mai are aspectul urban de odinioară, însă regiunea și așezările rurale din jur păstrează farmecul specific Transilvaniei.

Bisericile pictate din Bucovina Bucovina este de-o frumusețe rară, în special toamna. Dealurile și râurile care traversează zona oferă un adevărat spectacol de culori pe timp de toamnă. Vizitează mănăstirile pictate, unele dintre cele mai cunoscute obiective de patrimoniu din România. Sucevița, Voroneț, Arbore, Humor și Moldovița sunt printre cele mai cunoscute biserici.

Castelul Corvinilor Cel mai spectaculos castel în stil gotic din România, Castelul Corvinilor, se află în județul Hunedoara. Construcția sa a început în jurul secolului al XIV-lea. Inițial, castelul a avut rol de fortăreață, iar mai târziu a devenit reședința voievodului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara. Castelul Corvinilor este foarte bine conservat. Printre cele mai importante elemente ale sale se numără Sala Cavalerilor, podul mobil, contraforturile înalte, curțile interioare, fântâna săpată în stâncă, o capelă și cele 50 de încăperi decorate cu obiecte și elemente de artă medievală.

Transfăgărășan Revista britanică de automobile Top Gear a desemnat Transfăgărășanul drept cel mai spectaculos drum din lume. Acesta se întinde pe o lungime de peste 90 de kilometri și este una dintre cele mai populare atracții turistice din România. Drumul se închide la sfârșitul lunii octombrie în fiecare an și se redeschide abia la finalul primăverii. Cel mai înalt punct al traseului se află la o altitudine de 2.042 de metri, așa că temperaturile pot fi destul de scăzute odată ce ajungi în vârf. Șoseaua are numeroase serpentine strânse, curbe în formă de S și coborâri abrupte. Peisajele sunt atât de spectaculoase, încât vei simți nevoia să oprești la fiecare câteva minute pentru a face fotografii. Culorile toamnei transformă acest loc într-o destinație de neratat, mai ales când ajungi în punctul cel mai înalt al traseului, la Lacul Bâlea, un lac glaciar. În acest anotimp, ai șanse mai mari să prinzi și o zi cu ceață, care poate schimba complet aspectul peisajului.

Vremea s-a răcit brusc și a căzut deja prima ninsoare abundentă pe Transfăgărășan Vremea s-a răcit brusc și a căzut deja prima ninsoare abundentă pe ... Un nou weekend de haos în vestul Europei. Străzile din Franța și Germania, ... Halloween pentru căței. Patrupezii au defilat în costume creative în cadrul ... Strategia noii conduceri USR pentru a reveni la guvernare în 2028. „Ieșim din ... Americanii au renunțat la „fotografia de familie” de la summitul G20 de la ... Tragedie feroviară în Spania. Românii caută cu disperare vești despre cei ... Mărturie din trenurile groazei: „N-o să uit niciodată cum luau pulsul unui ... Flavio Bolsonaro a fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile prezidențiale ... Orașele în care vin prea mulți turiști: „Evit să mai merg în centru”. În Brașov ... Vremea frumoasă a adus valuri de turiști în stațiunile de la munte. De luni, ...

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , ,