Primarul Sectorului 1, George Tuță, a transmis că echipele au ajuns la fața locului în cinci minute de la solicitarea Poliției Naționale, după ce polițiștii au restricționat traficul. Carosabilul a fost eliberat în aproximativ 30 de minute, iar întreaga intervenție s-a încheiat într-o oră, astfel încât circulația să poată fi reluată în siguranță.

Lemnul din interiorul arborelui era afectat

În urma îndepărtării și secționării trunchiului, angajații au constatat că cilindrul central al arborelui, respectiv lemnul din interior, era degradat. Această problemă îi slăbise rezistența la forțele mecanice provocate de vânt și de intemperii.

Potrivit primarului, degradarea nu era vizibilă la exterior, copacul neprezentând semne evidente, precum scorburi deschise.

George Tuță a atras atenția și asupra condițiilor meteorologice din ultimele zile. Bucureștiul s-a aflat sub avertizare Cod galben de ploi și vânt puternic în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, fiind prognozate precipitații de 25–35 de litri pe metru pătrat.

„Solul îmbibat cu apă poate slăbi ancorarea rădăcinilor, în timp ce rafalele puternice exercită o presiune suplimentară asupra arborilor, mai ales în condițiile în care mulți dintre aceștia au încă frunziș. Astfel, chiar și copacii care par sănătoși la exterior pot deveni instabili”, mai spune primarul.

Primăria Sectorului 1 verifică arborii care necesită intervenții

El a recunoscut că în Sectorul 1 există încă mulți arbori uscați sau periculoși care au nevoie de intervenții. Echipele administrației lucrează pentru îndepărtarea copacilor și a crengilor căzute pe carosabil și pe trotuare, dar și pentru eliminarea ramurilor care prezintă un pericol, cu respectarea prevederilor legale.

George Tuță a anunțat că a fost finalizată introducerea pe hartă a tuturor avizelor primite de la Primăria Capitalei în anul 2026, iar în prezent sunt adăugate și cele din perioada 2021–2025.

Scopul este realizarea unei evidențe clare și transparente a arborilor pentru care au fost aprobate intervenții, astfel încât administrația să poată identifica zonele în care trebuie să acționeze și să urmărească mai bine lucrările.

Peste 8.500 de arbori tineri sunt deja înregistrați pe hartă

Potrivit primarului, pe hartă sunt înregistrați deja peste 8.500 de arbori tineri și peste 500 de alveole în care urmează să fie plantați copaci noi. Evidența va fi completată cu informații despre arborii uscați și cei care necesită intervenții.