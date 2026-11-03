Inaugurarea fusese iniţial anunţată pentru 26 octombrie 2026 de către fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, însă a fost amânată de CNAIR pe motiv că mai trebuiau executate unele lucrări, transmite News.ro.

"Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord! Cele două loturi dintre Afumaţi şi Glina, cu o lungime totală de 13 km, se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0 (Autostrada de Centură a Bucureştiului). Odată cu deschiderea lor, A0 asigură legătura directă dintre A3 Bucureşti - Ploieşti şi A2 Bucureşti - Constanţa, fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei", arată, marţi, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că deschiderea circulaţiei pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord constituie un pas extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Capitalei, care va asigura o alternativă sigură şi modernă atât pentru traficul de tranzit, cât şi pentru cel local (Bucureşti - Ilfov).

"Am dat în trafic cele două loturi doar după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranţă rutieră", spune Pistol.

Conducerea CNAIR a amânat deschiderea circulaţiei pe cele două loturi, aducând drept argument că mai trebuie executate lucrări de montare a unor parapete de protecţie, fiind necesară şi finalizarea lucrărilor la sistemele de preluare a apelor pluviale.

Construirea celor două loturi a costat 710 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.