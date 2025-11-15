Mănăstirea Arbore, bijuteria pictată a Bucovinei. Istorie, arhitectură și simboluri

Mănăstirea Arbore este una dintre cele mai rafinate expresii ale artei și spiritualității din Bucovina, remarcându-se prin frescele sale exterioare de o frumusețe rară și prin arhitectura armonioasă.

Mănăstirea Arbore se află în județul Suceava și este impresionantă prin pictura murală exterioară.

Biserica are hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ansamblul bisericii a fost inclus pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015.

Cum ajungi

Biserica Arbore, inclusă în Patrimoniul UNESCO, se află în localitatea Arbore, județul Suceava, și face parte din circuitul bisericilor pictate din nordul Moldovei.

Accesul se face pe drumul care leagă Gura Humorului de Rădăuți. Din acest traseu se cotește la dreapta prin centrul localității Solca, urmând indicatorul către Arbore.

Drumul este asfaltat și ușor accesibil. Biserica, cu hramul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, se află la șoseaua principală care traversează satul, vizavi de cimitir.

Istoric

Biserica Arbore, inclusă în Patrimoniul UNESCO, a fost construită în anul 1503 de marele boier Luca Arbore, portarul Cetății Sucevei. Lucrările au durat cinci luni, între 2 aprilie și 29 august.

Luca Arbore era fiul pârcălabului Arbore „cel Bătrân”, apărător al Cetății Neamțului în fața turcilor în 1476. El însuși a avut o carieră militară și politică importantă, apărând Cetatea Sucevei în timpul asediului polon din 1497 și exercitând funcția de portar al Sucevei aproape patru decenii, între 1486 și 1523. În 1502 a cumpărat satul Solca și a început construcția bisericii și a curții sale boierești din Arbore. A avut și o altă reședință la Șipote, lângă Iași.

După moartea sa violentă în 1523, când a fost executat din porunca voievodului Ștefăniță Vodă, biserica a rămas fără protecție, iar timp de peste un secol acoperișul a lipsit, fapt care a dus la degradarea picturii, în special pe peretele nordic.

Satul Arbore este atestat documentar la 15 ianuarie 1418, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Inițial purta denumirea de Solca de Jos și făcea parte din moșia Solcii.

În 1541, fiica ctitorului, Ana, a dispus refacerea parțială a picturii interioare și realizarea picturii exterioare de către meșterul Dragosin din Iași.

De-a lungul secolelor XVII-XVIII, biserica s-a degradat din cauza lipsei acoperișului și a intemperiilor, ceea ce a afectat grav pictura. În 1867 a fost construit turnul-clopotniță din piatră.

Lucrări de restaurare și consolidare au avut loc în mai multe etape: 1909–1914, 1936–1937, 1955–1956 și 1965–1970. În 1975 s-a intervenit pentru stabilizarea stratului de pictură, iar între 1980 și 1993 s-au realizat consolidări structurale. După 1989, restaurarea a fost coordonată de profesorul Oliviu Boldura, însă lucrările au înaintat lent. Din 2005, în biserică nu se mai oficiază slujbe religioase.

În satul Arbore funcționează în prezent două biserici ortodoxe: „Sfânta Treime” (1912) și „Sfântul Gheorghe” (construită între 2003 și 2010).

Descriere

Biserica are o lungime de 24 m, o lățime de 9,85 m și o înălțime de 8,5 m. Un element arhitectural unic este firida amplă de pe fațada vestică, interpretată ca o verandă ce a avut probabil rolul de clopotniță. Stilul construcției este apropiat de cel al bisericilor de la Dobrovăț și Reușeni, edificii din aceeași perioadă, cu trăsături comune ale arhitecturii moldovenești de început de secol XVI, conform ghid-de-bucovina.

Pictura interioară, realizată între 1504 și 1523, include scene religioase complexe și portretele ctitorilor – Luca Arbore, soția sa Iuliana și copiii lor. După campania otomană din 1538, fiicele lui Arbore au inițiat refacerea picturilor distruse, aducând în 1541 pictorul Dragosin din Iași.

Pictura exterioară, mai bine conservată pe peretele vestic, se remarcă prin utilizarea aurului, semn al statutului social al ctitorului. Biserica a fost restaurată între 1964 și 1966, iar lucrările de restaurare a picturii interioare au început în 2000, readucând la lumină detalii originale, inclusiv scene rare precum Sinoadele ecumenice.

În pronaos se află mormintele lui Luca Arbore, ale soției sale Iuliana și ale unui copil, alături de alte pietre tombale aparținând descendenților familiei.

