Transfăgărășanul și Transalpina se apropie de perioada în care circulația este închisă pe porțiunile aflate la mare altitudine.

Când se închid Transfăgărășanul și Transalpina în 2026

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată oficială pentru închiderea celor două drumuri în sezonul rece 2026-2027. Totul depinde de vreme și de condițiile de circulație, care se pot schimba de la o zi la alta în zonele montane.

Pe Transfăgărășan (DN7C), restricțiile de iarnă se aplică pe porțiunea dintre Piscu Negru, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu. Potrivit regulilor în vigoare, acest sector poate fi închis începând cu 20 octombrie, însă asta nu înseamnă că circulația este oprită automat în această zi. Dacă vremea permite, drumul poate rămâne deschis și după această dată. Cât timp circulația este permisă, șoferii pot traversa sectorul montan doar între orele 07:00 și 21:00.

În octombrie, la Bâlea Lac au fost deja ninsori, așa că cei care vor să ajungă în zonă trebuie să fie pregătiți pentru temperaturi scăzute și posibile condiții de iarnă.

Pe Transalpina (DN67C), închiderea de iarnă vizează sectorul dintre Rânca și Curpăt. Din 26 septembrie 2026, programul de circulație pe porțiunea dintre Rânca și Obârșia Lotrului a fost redus la intervalul 09:00-18:00, din cauza condițiilor meteorologice.

Pe acest sector, șoferii trebuie să respecte și limita de viteză de 30 km/h. De asemenea, accesul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este interzis.

Când au fost închise cele două drumuri în anii trecuți

În 2025, Transfăgărășanul și Transalpina au fost închise pe 20 octombrie, conform CNAIR. În schimb, în 2024, restricțiile au fost introduse abia în noiembrie. Așadar, nu există o zi fixă în care cele două șosele sunt închise în fiecare an. Totuși, trebuie menționat faptul că restricțiile de iarnă nu se aplică pe întreaga lungime a drumurilor, ci doar pe sectoarele montane pentru care autoritățile decid oprirea circulației.

De ce se închid Transfăgărășanul și Transalpina în sezonul rece

Transfăgărășanul și Transalpina sunt două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România, însă odată cu venirea sezonului rece, circulația pe porțiunile aflate la mare altitudine devine periculoasă. Ninsorile, viscolul, avalanșele și poleiul sunt doar câteva dintre motivele pentru care autoritățile decid să închidă aceste sectoare. La munte, vremea se poate schimba în numai câteva ore, iar șoferii pot ajunge în situații în care nu mai pot continua drumul în siguranță.

Unul dintre principalele motive pentru care Transfăgărășanul și Transalpina sunt închise iarna este vremea severă. La altitudini de peste 2.000 de metri, temperaturile sunt mult mai scăzute decât în zonele de la poalele munților, iar primele ninsori pot apărea încă din toamnă. În unele zone, zăpada poate rămâne până târziu în primăvară.

Problemele devin și mai mari atunci când ninsorile sunt însoțite de vânt puternic. Zăpada este viscolită și se adună pe carosabil, formând troiene care pot bloca drumul într-un timp foarte scurt. În astfel de condiții, chiar și intervențiile utilajelor de deszăpezire sunt dificile. O porțiune de drum poate fi curățată, iar după numai câteva ore, vântul poate aduce din nou zăpadă pe carosabil.

Un alt pericol este poleiul, care face șoseaua extrem de alunecoasă. Pe drumurile cu multe serpentine și pante abrupte, șoferii pot pierde mai ușor controlul mașinii, mai ales dacă nu au anvelope potrivite pentru condițiile de iarnă.

Riscul de avalanșe și căderi de pietre

Zăpada depusă pe șosea nu este singurul pericol de care trebuie să țină cont autoritățile. Pe anumite porțiuni ale Transfăgărășanului și Transalpinei există și riscul producerii avalanșelor, care pot aduce cantități mari de zăpadă direct pe carosabil. Reglementările oficiale privind circulația pe cele două drumuri arată că există sectoare expuse și căderilor de stânci, desprinderilor de pietre sau alunecărilor de teren. Astfel de fenomene pot bloca circulația și pot pune în pericol mașinile care traversează zona.

Mai mult, aceste riscuri nu dispar imediat ce se oprește ninsoarea. Zăpada acumulată pe versanți poate rămâne instabilă, iar schimbările de temperatură pot favoriza desprinderea unor cantități mari de zăpadă sau a bucăților de rocă. Din acest motiv, simplul fapt că drumul a fost deszăpezit nu înseamnă neapărat că poate fi redeschis circulației.

Ceața și vizibilitatea redusă cresc riscul accidentelor

Transfăgărășanul și Transalpina au numeroase serpentine, curbe strânse și porțiuni cu pante mari. Chiar și atunci când vremea este bună, șoferii trebuie să circule cu atenție, deoarece vizibilitatea este limitată în anumite zone. Iarna, situația se complică din cauza ceții, a ninsorilor și a viscolului. În unele momente, vizibilitatea poate scădea atât de mult încât șoferii nu mai pot observa din timp curbele, obstacolele sau mașinile care vin din sens opus.

Un alt pericol este schimbarea bruscă a vremii. Un șofer poate porni la drum când condițiile sunt bune, iar după câțiva kilometri se poate trezi în mijlocul unui viscol. Pe sectoarele montane izolate, unde posibilitățile de a opri sau de a întoarce mașina sunt reduse, o asemenea situație poate deveni foarte periculoasă.

Potrivit reglementărilor în vigoare, circulația pe sectoarele montane ale Transfăgărășanului și Transalpinei poate fi închisă în perioada 20 octombrie - 30 iunie, în funcție de vreme și de pericolele existente. Asta nu înseamnă că drumurile se închid automat pe 20 octombrie sau că trebuie să rămână închise până la sfârșitul lunii iunie. Autoritățile analizează condițiile din teren și stabilesc dacă șoferii mai pot circula în siguranță. Drumarii verifică starea carosabilului și eventualele pericole, iar atunci când este necesară închiderea, situația este analizată de comisiile specializate.

La fel se procedează și înainte de redeschidere. Mai întâi trebuie îndepărtată zăpada, apoi sunt verificate porțiunile unde există riscul de avalanșe, căderi de pietre sau alte probleme care ar putea pune în pericol circulația. De aceea, chiar dacă primăvara aduce temperaturi mai ridicate și zăpada începe să se topească, cele două șosele pot rămâne închise până când autoritățile stabilesc că se poate circula în siguranță.

Când se redeschid Transfăgărășanul și Transalpina în 2027

Șoferii care vor să traverseze Transfăgărășanul sau Transalpina în 2027 vor trebui să aștepte până când vremea va permite redeschiderea sectoarelor montane. Cele două drumuri ar putea fi redeschise în primăvară sau la începutul verii, însă, deocamdată, autoritățile nu au anunțat date oficiale. Totul depinde de cât de repede se topește zăpada, de lucrările de deszăpezire și de starea drumurilor după iarnă.

Transfăgărășanul (DN7C) este redeschis, de obicei, la începutul verii, după ce zăpada este îndepărtată de pe carosabil, iar autoritățile se asigură că nu mai există pericole majore pentru șoferi. În 2026, circulația pe porțiunea dintre Piscu Negru și Bâlea Cascadă a fost reluată pe 12 iunie, după aproape opt luni în care drumul a fost închis. Cu un an înainte, în 2025, Transfăgărășanul a fost redeschis pe 6 iunie.

Dacă vremea va fi favorabilă, este posibil ca și în 2027 șoferii să poată traversa acest sector în cursul lunii iunie. Totuși, aceasta este doar o estimare bazată pe datele din anii trecuți. Ziua exactă va fi stabilită de autorități, după verificarea traseului.

Când s-ar putea redeschide Transalpina în 2027

Pe Transalpina (DN67C), circulația ar putea fi reluată ceva mai devreme, dacă temperaturile vor crește suficient și zăpada va putea fi îndepărtată în condiții de siguranță. În 2026, sectorul dintre Rânca și Curpăt a fost redeschis pe 29 mai. Decizia a fost luată după ce o comisie formată din reprezentanți ai CNAIR și ai direcțiilor regionale de drumuri a verificat starea șoselei.

În 2025, Transalpina a fost redeschisă pe 6 iunie, în aceeași zi cu Transfăgărășanul. Prin urmare, dacă primăvara anului 2027 va aduce temperaturi mai ridicate și condiții bune pentru deszăpezire, circulația pe Transalpina ar putea fi reluată în mai sau iunie. Nici în acest caz nu există însă o dată oficială anunțată.