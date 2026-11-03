Hansjörg von Gemmingen-Hornberg a depășit pragul de 3 milioane de kilometri cu o Tesla Model S din 2013, iar acum și-a propus să ajungă la 5 milioane de kilometri, relatează autobild.es.

De-a lungul timpului, au existat mașini care au acumulat kilometraje impresionante, considerate aproape imposibil de egalat. Până acum, însă, astfel de performanțe erau asociate mai ales automobilelor cu motoare termice. Cazul șoferului german arată că și o mașină complet electrică poate parcurge milioane de kilometri, chiar dacă acest lucru presupune înlocuirea unor componente importante.

O performanță remarcabilă pentru o mașină electrică

Autonomia și durata de viață a bateriei se numără printre principalele preocupări ale celor care se gândesc să cumpere o mașină electrică. Mulți șoferi se întreabă câți kilometri poate parcurge un astfel de vehicul înainte ca bateria să trebuiască înlocuită.

Hansjörg von Gemmingen-Hornberg a demonstrat că un automobil electric poate ajunge la un kilometraj de ordinul milioanelor. Germanul a cumpărat la mâna a doua o Tesla Model S în 2014, fabricată în 2013, și a parcurs cu aceasta peste 3 milioane de kilometri în mai bine de zece ani.

Pentru a menține mașina în funcțiune, șoferul a fost nevoit să înlocuiască bateria de patru ori. Prima a rezistat aproximativ 290.000 de kilometri, iar următoarele au avut durate de utilizare de aproximativ 670.000, respectiv 550.000 de kilometri.

După primele trei înlocuiri, mașina a primit un pachet de baterii de 90 kWh. Potrivit datelor prezentate, acesta a pierdut 14,1% din capacitate după ce a parcurs 1.250.000 de kilometri.

13 motoare înlocuite în peste 3 milioane de kilometri

Bateriile nu au fost singurele componente pe care proprietarul a trebuit să le schimbe. Din 2014 și până în prezent, Tesla Model S a avut în total 13 motoare pe puntea spate.

La un asemenea kilometraj, defecțiunile sunt inevitabile, însă șoferul a reușit să remedieze problemele și să continue călătoria. La întreținerea mașinii a contribuit și atelierul EV Clinic din Croația, care a realizat inclusiv analiza degradării bateriei.

La început, înlocuirile unor componente au fost acoperite de garanție. Ulterior, proprietarul a fost nevoit să suporte o parte dintre costuri. De exemplu, bateria de 90 kWh montată în prezent a costat 20.000 de euro.

Pentru mulți, atingerea pragului de 3 milioane de kilometri ar putea însemna încheierea unei asemenea provocări. Nu și pentru Hansjörg von Gemmingen-Hornberg. Șoferul german și-a stabilit un nou obiectiv: să ajungă la 5 milioane de kilometri cu Tesla Model S.