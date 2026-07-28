Fundașul stânga a promis la începutul verii că își va tatua chipul selecționerului dacă Spania va cuceri trofeul mondial, lucru care s-a întâmplat după victoria cu 1-0 în fața Argentinei, în finala disputată pe 19 iulie, la New Jersey, potrivit RTL.

Jucătorul lui Real Madrid a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu noul tatuaj, însoțită de mesajul: „Promisiune respectată”.

În tatuaj, Luis de la Fuente este reprezentat îmbrăcat în costum și ținând în mână trofeul Cupei Mondiale, al doilea din istoria Spaniei, după cel câștigat în 2010, în Africa de Sud.

„Istoric”, a comentat colegul său de la naționala Spaniei, Mikel Merino, la postarea de pe Instagram, în timp ce starul tenisului Carlos Alcaraz a descris tatuajul drept „grozav”.

Cucurella, în vârstă de 28 de ani, s-a alăturat lui Real Madrid înaintea primului meci al Spaniei la Cupa Mondială, remiza 0-0 cu Insulele Capului Verde, despre care Luis de la Fuente a spus că a oferit echipei motivația necesară pentru parcursul care a dus la câștigarea trofeului.

În vârstă de 65 de ani, Luis de la Fuente a fost numit selecționer al Spaniei în 2022, după plecarea lui Luis Enrique. De atunci, el a cucerit cu „La Roja” Liga Națiunilor în 2023, Campionatul European din 2024 și Cupa Mondială din 2026.