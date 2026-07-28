Primăria face apel la curățenie și responsabilitate, după ce rețelele de socializare s-au umplut de reclamații privind prezența șobolanilor în mai multe zone din Capitală, potrivit News.ro.

”Într-un oraș, lupta cu șobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi! Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curățenia și responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esențiale! Compania Municipală Eco Igienizare are un plan anual de deratizare, care stabilește numărul de tratamente, în funcție de locații”, a transmis, marți, Primăria București, într-un mesaj pe Facebook.

Instituția precizează că s-au aplicat tratamente în piețe, târguri, cimitire, pe terenurile asociațiilor de proprietari, locuințe sociale, parcări de reședință, dar și în locurile de agrement și spațiile deschise de pe domeniul public.

Deratizarea se face după un plan anual

”Se aplică primul tratament din cele două prevăzute în imobilele de tip condominiu și al doilea din cele trei în clădirile și pe terenurile instituțiilor publice. În afară de aceste tratamente programate, intervenim punctual ori de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetățenilor”, precizează instituția citată.

Primăria Capitalei anunță că sunt, în total, circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureștiul.

Instituția explică, însă, de ce acest număr nu este suficient: ”Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Șobolanii sunt atrași de sursele de hrană și de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezența gunoiului menajer în zona restaurantelor și a magazinelor cu profil alimentar, clădirile și terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulțirea rozătoarelor”.

Apel la curățenie și gestionarea deșeurilor

”Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul raticid din interiorul lor, atât timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, este necesară menținerea curățeniei, gestionarea mai eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate”, apreciază oficialii Primăriei București.

Aceștia fac apel, de asemenea, să nu se mai pună mâncare la colț de stradă pentru porumbei, pentru câini și pisici.

”În București, salubrizarea se face de către primăriile de sector! Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale de sector intervin atunci când sesizează nereguli, atât din partea persoanelor fizice, cât și juridice. Așadar, lupta împotriva șobolanilor nu se câștigă într-o singură zi și nici printr-o singură măsură, ci prin intervenții constante și respectarea curățeniei de către fiecare dintre noi”, se mai arată în postare.