Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Al doilea titlu al spaniolilor

Spania obţine al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

''La Roja'' a avut prima ocazie de gol prin Yamal (5), cu un şut din unghi, după o combinaţie cu Olmo, dar Dibu Martinez a apărat. Oyarzabal (39) a şutat de la 18 metri, dar goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost la post. Cucurella (43) a şutat de la 20 de metri, însă imprecis.

În repriza secundă, dominarea ibericilor s-a accentuat, dar, rând pe rând nu au reuşit să îl învingă pe Emiliano Martinez jucători ca Baena (46), Olmo (64), Ferran Torres (67), Pedri (77), Cubarsi (77), Laporte (81), Nico Williams (90+3), Yamal (90+8).

În min. 90+3, Fernandez a făcut un fault la Cubarsi la centrul terenului şi a primit al doilea cartonaş galben.

În prelungiri, Martinez a salvat golul şi la lovitura de cap a lui Nico Williams (93). Atacantul lui Athletic Bilbao a reuşit să înscrie (96), dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Merino la Otamendi.

Merino a ratat o mare ocazie de gol (103) reluând cu capul de la 7 metri lângă poartă.

Golul de titlu mondial s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Deşi aflată în zece oameni, Argentina s-a aruncat disperată în atac şi a avut două şanse de a înscrie. Senesi (120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner, iar Giuliano Simeone (120+2) a şutat de la 10 metri din voleu peste poartă.

Spania a fost echipa mai bună pe tot parcursul acestui turneu, în timp ce Argentina a produs câteva reveniri epice, reuşind un parcurs remarcabil, cu a şaptea sa finală de Cupă Mondială, care a încununat cariera remarcabilă a legendarului Lionel Messi, care a fost motorul selecţionatei Albiceleste până în finală.

Spania - Argentina 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri

A marcat: Ferran Torres (106).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - finala

Au evoluat echipele:

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte (4. Eric Garcia, 99), 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan; 18. Martin Zubimendi, 99) - 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 75), 8. Fabian Ruiz (20. Pedri, 62) - 19. Lamine Yamal, 21. Mikel Oyarzabal (7. Ferran Torres, 62), 15. Alejandro Baena (17. Nico Williams, 75). Selecţioner: Luis De la Fuente.

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 5. Marcos Llorente, 9. Gavi, 11. Yeremy Pino, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 4. Gonzalo Montiel (26. Nahuel Molina, 58), 13. Cristian Romero (25. Facundo Medina, 70), 6. Lisandro Martinez (19. Nicolas Otamendi, 44), 3. Nicolas Tagliafico - 7. Rodrigo De Paul (17. Giuliano Simeone, 70), 24. Enzo Fernandez, 20. Alexis Mac Allister, 15. Nicolas Gonzalez (5. Leandro Paredes, 46) - 10. Lionel Messi (căpitan), 9. Julian Alvarez (2. Marcos Senesi, 102). Selecţioner: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 16. Thiago Almada, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez, 22. Lautaro Martinez.

Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial: Adham Makhadmeh (Iordania); arbitru asistent de rezervă: Mohammad Alkalaf (Iordania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Nicolas Gallo (Columbia), Khamis Al Marri (Qatar); arbitru video de rezervă: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitru asistent video de rezervă: Guillermo Pacheco (Mexic)

Cartonaşe galbene: Lisandro Martinez (41), Paredes (52), Fernandez (82, 90+3), Scaloni (105), Mac Allister (111).

Cartonaşe roşii: Fernandez (90+3), Paredes (după meci).