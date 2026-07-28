Spre deosebire de ruși, armata ucraineană nu țintește civili, ci calitatea vieții de zi cu zi a rușilor, de la aprovizionarea cu benzină la colete ori aplicații ale băncilor. Zelenski a prezentat această campanie de mare impact drept atu al Ucrainei, la întâlnirea avută în această după-amiază cu Donald Trump la Casa Albă.

Ucraina a trimis din nou în cursul nopții un roi de drone către regiunea Moscovei. Aproape 400, spune primarul capitalei ruse. Atacul a perturbat pentru mai multe ore activitatea pe aeroporturile din jurul Moscovei.

Imagini apărute pe rețelele sociale au arătat drone zburând la mică altitudine pe cerul Moscovei. Au lovit o oțelărie și una dintre cele mai mari fabrici de reciclare a anvelopelor uzate.

De asemenea, dronele ucrainene au vizat un mare centru logistic învecinat cu un depozit Wildberries, cel mai mare comerciant online din Rusia, atacat de mai multe ori de ucraineni în ultimele zece zile.

Cum a fost afectat comerțul în Rusia

Ca să nu mai fie luată în vizor de ucraineni, platforma Wildberries a anunțat că ar fi renunțat la secțiunea "Totul pentru operațiunea specială", care conținea 200.000 de articole ce puteau fi cumpărate pentru soldații ruși mobilizați în Ucraina. În realitate, produsele militare nu au fost eliminate de pe aplicație, ci mutate în alte categorii. Vestele antiglonț și căștile de protecție sunt disponibile în categoria "Sport", iar dronele și accesoriile la "Echipamente audio, video".

Occidentalii au observat că, de teama dronelor ucrainene, Rusia a renunțat la tradiționala paradă navală la Sankt Petersburg de Ziua Marinei ruse. Programul festiv a fost redus considerabil și au lipsit marile atracții ale puterii navale. În schimb, Vladimir Putin a apărut în fața unui afiș uriaș cu imaginea unui submarin.

Cu mapa doldora de reușite în fața Rusiei, Volodimir Zelenski s-a întors astăzi la Casa Albă, ca să încerce să obțină o atitudine mai fermă din partea lui Donald Trump în fața lui Vladimir Putin, în condițiile în care eforturile diplomatice sunt în impas de o jumătate de an.

Relațiile dintre Zelenski și Trump au fost mult timp tensionate, dar, într-o schimbare notabilă de ton, la summitul NATO din Turcia, liderul american și-a exprimat acordul de a autoriza Ucraina să producă rachete antiaeriene Patriot.

Vizita la Washington survine la o zi după ce Zelenski a fost primul lider străin invitat la Londra de noul premier britanic Andy Burham.

Cei doi au vizitat cea mai importantă bază navală a Marii Britanii, situată la Portsmouth, iar Burnham a anunțat că Londra va împărtăși cu Ucraina drepturile de proprietate intelectuală pentru un nou dispozitiv dezvoltat de industria britanică de apărare: "Stone Cloak" - "Mantia de Piatră"). O unitate electronică, de dimensiunea unei tablete, pe care ucrainenii o pot instala pe dronele lor ca să inducă în eroare sistemele de interceptare inamice.