Nu știau însă că aparatul radar face și fotografie șoferului.

Vizate de dosare penale sunt două femei, de 48 și 65 de ani, și un bărbat de 29 de ani. Mașinile lor au circulat cu viteze peste limita legală.

Toți trei au primit adrese de la poliție în care li se cerea să spună cine se afla la volan în ziua și la ora la care au fost comise contravențiile. Iar oamenii ar fi ales... să mintă.

Însă persoanele indicate de ei nu se potriveau cu cele din fotografiile făcute de camera radar. De pildă, suspectul de 29 de ani a susținut că mașina sa era condusă de o tânără, iar fotografia arăta clar că la volan era un bărbat.

Acum, este cercetat pentru fals în declarații, faptă care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.