„Se estimează că numărul suporterilor de pe străzile Madridului depășește un milion”, a precizat prefectura, potrivit News.ro.

Echipa Spaniei și-a început, puțin înainte de ora 20:00, parada la bordul unui autobuz cu etaj pe arterele principale ale capitalei, trecerea sa provocând scene de bucurie și delir colectiv, a constatat un jurnalist al AFP.

Primiți de regele Felipe și de premierul Pedro Sanchez

Campionii mondiali au ajuns luni după-amiază la Madrid, ei fiind primiți la Palatul Zarzuela.

Rodri a ținut trofeul și a deschis alaiul alături de selecționerul Luis de la Fuente. Angajații palatului regal au format un coridor de onoare pentru a-i aplauda și a striga „Campeones” în cinstea jucătorilor.

„Datorită vouă, după 16 ani, Spania este din nou campioană mondială”, a declarat regele Felipe al VI-lea, într-un discurs ținut din grădinile Zarzuela.

„Când joacă echipa noastră națională, jucăm cu toții. Când ați câștigat, ați făcut-o pentru întreaga Spanie”, a mai declarat Felipe al VI-lea într-un scurt discurs.

Apoi, jucătorii au mers la Palatul Moncloa, unde s-au întâlnit cu premierul Pedro Sanchez.

„Finalele se câștigă, nu se joacă, iar Spania are două victorii din două”, a declarat Pedro Sanchez.

Prim-ministrul a felicitat în special echipa „La Roja” pentru „jocul” practicat, pentru „eforturile” depuse și pentru „victorie”.

Spania a câștigat Cupa Mondială 2026

Selecționata Spaniei a câștigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar și în care sud-americanii nu aveau niciun șut la poartă până la deschiderea scorului și nu au tras pe spațiul porții nici după aceea.

Al doilea titlu al spaniolilor

Spania obține al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câștigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.