„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă şi ferm proeuropeană. Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României şi cu o solidă anvergură europeană”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat: „Mă bucur că preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat această direcţie prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va propune Parlamentului o echipă puternică şi un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare şi aşteptărilor privind reformarea şi modernizarea României”.

Bolojan este de părere că România are nevoie urgent de un guvern.

„Alături de partenerii noştri din USR şi UDMR, vom începe imediat discuţiile politice pentru constituirea unei majorităţi şi pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern. Având în vedere configuraţia politică actuală, misiunea nu este una uşoară. Am încredere în echipa care se va forma şi în capacitatea guvernului Mureşan de a răspunde aşteptărilor românilor”, a adăugat Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă.

La scurt timp, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România are nevoie de guvern funcţional, fiind necesare mai multe decizii.

„Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea”, a mai transmis şeful statului, adăugând că, indiferent cum se va ieşi din criză „România va rămâne pe traseul pro-occidental”.

Siegfried Mureșan este a treia nominalizare de premier din PNL făcută de Nicușor Dan, după Ilie Bolojan și, una controversată, a lui Adrian Veștea - desemnare care a produs un scandal în PNL.

Siegfried Mureșan, în căutarea a 47 de voturi pentru a învestire

Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături.

Pe hârtie, Siegfried Mureșan pornește cu 186 de voturi: 80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament are însă nevoie de cel puțin 233 de voturi. Asta înseamnă că îi lipsesc 47.

Premierul desemnat trebuie să găsească aceste voturi în afara partidelor care îl susțin deja, fie printr-un acord cu alte grupuri parlamentare, fie prin voturi individuale. Fără acestea, Cabinetul Mureșan nu poate fi învestit.