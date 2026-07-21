„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, sub nicio formă, cât timp se va afla în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, recunoscând contribuția Israelului în războiul cu Iranul, dar fără a face referire la comentariile primarului metropolei americane, potrivit News.ro.

Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu în 2024 pentru presupuse crime de război comise în timpul războiului din Gaza. Israelul respinge jurisdicția curții și neagă că ar fi comis crime de război.

Primarul orașului New York a declarat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că departamentul juridic al orașului analizează în mod activ ce ar putea permite legea. „Cred că prim-ministrul Netanyahu își are locul la Haga. Este un criminal de război care a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională”, a declarat Zohran Mamdani într-un podcast video al cotidianului The New York Times, intitulat „The Interview”.

Mandatul CPI și poziția primarului din New York

Netanyahu se deplasează în mod tradițional la New York în fiecare septembrie pentru reuniunea anuală a liderilor mondiali în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Israelul a răspuns duminică la comentariile lui Mamdani printr-o postare pe X, în care a calificat CPI drept un tribunal improvizat, iar mandatul de arestare împotriva lui Netanyahu, drept fals.

„Mamdani pare interesat să distragă atenția publicului de la propriile sale nebunii și să-l atace pe liderul statului israelian și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”, se arată în postare.

SUA și Israelul nu recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale

CPI a fost înființată în 2002 și are competență internațională pentru a judeca cazuri de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Statele Unite și Israelul nu sunt membre ale Curții.

Mamdani, care a preluat funcția în ianuarie, a declarat în timpul campaniei sale electorale pentru funcția de primar că ar fi dispus ca poliția să-l aresteze pe Netanyahu dacă acesta ar pune piciorul în New York.

În noiembrie anul trecut, la scurt timp după victoria lui Mamdani, primarul ales și Trump au avut o întâlnire neașteptat de prietenoasă la Casa Albă, deși anterior își adresaseră reciproc insulte.