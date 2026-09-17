Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Vara s-a încheiat, dar sezonul city break-urilor accesibile abia începe. Odată cu plecarea turiștilor de vacanță și scăderea prețurilor, mai multe orașe europene devin surprinzător de ieftine pentru o escapadă de câteva zile.

De la Antalya și Sarajevo până la Tirana, Skopje și Belgrad, acestea sunt cinci destinații unde cazarea, mâncarea și o bere la terasă nu îți dau bugetul peste cap, relatează METRO. Antalya, Turcia

Orașul-port istoric de la Marea Mediterană are toate ingredientele pentru o vacanță perfectă: ruine antice, ape strălucitoare și un centru vechi plin de viață. Și este și ieftin. Cercetarea a constatat că un hotel de trei stele costă în medie 58 de euro pe noapte, în timp ce o bere la draft costă 2,90 euro. Între timp, o masă la un restaurant ieftin — de exemplu, fructe de mare proaspete și frigărui de miel la grătar — costă aproximativ 8 euro. Nici deplasarea prin oraș nu va costa mult, deoarece o călătorie cu transportul public costă, de obicei, mai puțin de un euro. În plus, Antalya are 101 atracții care pot fi vizitate cu un buget redus. Centrul Vechi este una dintre atracțile principale ale acestei destinații. E cunoscut de localnici sub numele de Kaleiçi. Cu străduțele sale pietruite și casele restaurate din perioada otomană, zona găzduiește și impresionanta Poartă a lui Hadrian, un arc de marmură construit în anul 130 d.Hr. pentru a onora vizita împăratului roman Hadrian. În portul de agrement Kaleiçi vei găsi un golf în formă de semilună, plin de iahturi și restaurante cu specific pescăresc. Iubitorii de natură ar trebui să meargă la cascadele Düden pentru a vedea râul prăvălindu-se de pe stâncile orașului Antalya în marea albastră. Turiștii pot opta pentru una dintre numeroasele plaje, de la Lara Beach, foarte populară printre turiști, până la Mermerli, un mic golf aflat sub zidurile antice ale Centrului Vechi.

Skopje, Macedonia de Nord

Skopje nu este nici pe departe la fel de faimos ca Antalya sau ca alte capitale europene, dar asta nu înseamnă cel mai mare oraș al Macedoniei de Nord nu merită atenție. De fapt, călătorul full-time Konrad Warzecha, care a vizitat 43 de capitale europene, a declarat pentru METRO că Skopje este preferatul său. În primul rând, orașul nu este sufocat de turiști. În centru, principalele atracții includ Piața Macedoniei și Podul de Piatră din secolul al XV-lea, care traversează râul Vardar și leagă partea veche a orașului de cea nouă. Există, de asemenea, Bazarul Vechi — una dintre cele mai mari piețe otomane din Balcani, cu moschei, hanuri vechi și mâncăruri tradiționale. Preparatul național al Macedoniei de Nord, Tavče Gravče este o mâncare consistentă pe bază de fasole coaptă și gătită lent care costă doar 8 euro. Orașul este, de asemenea, foarte ușor de străbătut pe jos; poți traversa Skopje la pas în aproximativ jumătate de oră. Dacă unii turiști preferă transportul public, o călătorie costă aproximativ sub un euro. Camerele de hotel costă, în medie, 49 de euro pe noapte, în timp ce o halbă de bere costă aproximativ 2 euro.

Belgrad, Serbia

Serbia este descrisă drept „bijuteria ascunsă” a Europei. Aici hotelurile costă în medie 57 de euro pe noapte. Belgrad are de toate- de la maluri frumoase ale râurilor până la o istorie bogată și un farmec aparte, liber și neconvențional. Turiștii pot explora ziua cartierul istoric Zemun, cunoscut pentru combinația distinctă dintre arhitectura austro-ungară și cultura cafenelelor. Cu străzile sale pietruite și piețele în aer liber, cartierul oferă o atmosferă mai relaxată decât centrul aglomerat al orașului. Skadarlija este celebrul Cartier Boem al Belgradului. În secolul al XIX-lea, era un centru pentru poeți și artiști. Astăzi, găzduiește restaurante tradiționale sârbești (kafane), orchestre ambulante și magazine cu obiecte vechi. Turiștii mai pot urca până la vechea fortăreață Kalemegdan pentru apusuri spectaculoase. La localurile plutitoare de pe râuri din Belgrad, cunoscute sub numele de „splavovi”, turiștii pot găsi cluburi, baruri și restaurante (prețul mediu al unei mese este de 10 euro, iar o bere costă 3 euro).

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

Nu este de mirare că Sarajevo, capitala istorică a Bosniei și Herțegovinei, a ajuns pe această listă. La începutul acestui an, a fost desemnat cel mai bun oraș european pentru o escapadă cu buget redus în cadrul „City Costs Barometer”, realizat de Post Office Travel Money din Marea Britanie. Aici, camerele de hotel costă în medie 56 de euro pe noapte, berea aproximativ 3 euro, iar mesele aproximativ 8 euro (nu rata Ćevapi, celebrul preparat stradal balcanic format din cârnați din carne tocată serviți în pâine pufoasă, alături de ceapă crudă și ajvar, o pastă de ardei roșu). Există, de asemenea, 106 atracții accesibile, iar transportul public costă sub un euro. În Sarajevo te poți aștepta la piețe de vechituri pline de viață și la o combinație fascinantă de arhitectură otomană și austro-ungară. Orașul — situat în Alpii Dinarici, de-a lungul râului Miljacka — a fost condus de-a lungul istoriei de o succesiune de imperii, regate și state. De exemplu, Moscheea Gazi Husrev-beg este cea mai mare moschee istorică din țară și un exemplu remarcabil al arhitecturii islamice otomane din Sarajevo. Gazi Husrev-beg Bezistan este o piață acoperită din secolul al XVI-lea și era odinioară centrul vechiului bazar. Și, bineînțeles, există Podul Latin, locul unde arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat — evenimentul care a declanșat Primul Război Mondial. În timp ce te afli în Sarajevo, ar fi păcat să nu vizitezi Muzeul Crimelor împotriva Umanității și Genocidului. Muzeul a fost fondat în 2016 de supraviețuitori ai Războiului din Bosnia și este un omagiu adus victimelor. Intrarea costă 8 euro.

Tirana, Albania

În Tirana, hotelurile costă 49 de euro pe noapte, o halbă de bere sub 3 euro, iar o masă costă în medie 8 euro. Deși Tirana nu are priveliștile de plajă desprinse din cărți poștale ale destinațiilor de mai sus, este un adevărat paradis pentru iubitorii de istorie, mai ales pentru cei interesați de perioada comunistă. De exemplu, Bunk’Art 1 este un imens buncăr nuclear din perioada Războiului Rece, transformat în muzeu de istorie și artă. Există și Muzeul House of Leaves, care oferă o perspectivă profundă asupra trecutului comunist al Albaniei, precum și Piramida din Tirana, fost muzeu comunist transformat într-un centru pentru tineri și tehnologie. Cei care nu se tem de înălțime pot lua telecabina Dajti Express, aflată în apropiere de Tirana. Pentru aproximativ 16 euro pe sens, gondolele urcă pe Muntele Dajti, de unde se deschid priveliști panoramice asupra orașului. Tirana se mândrește și cu o cultură vibrantă a cafenelelor. Un fapt interesant: Tirana și Albania, în general, se află printre primele locuri din lume în ceea ce privește numărul de cafenele și baruri de cafea pe cap de locuitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













