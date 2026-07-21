Autoritățile americane i-au arestat sâmbătă la Miami pe influencer și pe fratele său mai mic, în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor pentru viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și agresiune, transmite AFP, citat de Agerpres.

Frații Tate se confruntă în prezent cu 42 de capete de acuzare pentru Andrew și 17 pentru Tristan.

Avocatul susține că dosarul are motivații politice

„Ne opunem, evident, extrădării deoarece Andrew și Tristan sunt nevinovați. Nu au făcut niciodată nimic rău. Nu ar trebui să fie extrădați pentru infracțiuni pe care nu le-au comis”, a declarat avocatul lor, Joseph McBride, după o audiere dedicată cazului la un tribunal din Miami.

„Este motivată politic. Nu există nicio îndoială în această privință”, a adăugat el în fața jurnaliștilor.

Avocatul a indicat că arestarea lor a avut loc la câteva zile după o întâlnire a celor doi frați, la Washington, cu membri ai Congresului.

„Se plimbau în incinta Capitoliului, iar trei zile mai târziu se trezesc în salopete de deținuți. Faceți legătura”, a lansat el.

Andrew Tate este unul dintre principalii reprezentanți ai „manosferei”, o rețea de comunități, adesea online, care îmbină o viziune caricaturală a masculinității, o misoginie profundă și tehnici de dezvoltare personală.

El își difuzează opiniile controversate în fața a milioane de persoane pe rețelele sociale, având inclusiv 10,8 milioane de urmăritori pe X.

Probleme judiciare în România și SUA

El și fratele său au fost încarcerați câteva luni în România, unde au locuit mai mulți ani și au fost acuzați că au păcălit mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore, înainte de a li se permite să părăsească țara.

În martie 2025, statul american Florida a deschis o anchetă penală care îi vizează pe cei doi frați. Stadiul actual al acestei anchete nu este cunoscut, mai scrie AFP.