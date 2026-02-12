„Divizia ad hoc a TAS a înregistrat o cerere din partea sportivului Vladislav Heraskevich (Ucraina), practicant de skeleton, împotriva Federației Internaționale de Bob și Skeleton (IBSF).

Cererea contestă decizia juriului IBSF de a retrage sportivul din proba masculină de skeleton, cu efect imediat, de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 (2026 OWG). Depusă la ora 16:30, la 12 februarie 2026, cererea contestă decizia juriului IBSF din aceeași dată, care afirma că domnul Heraskevich intenționa să poarte în competiție o cască pe care erau imprimate portretele sportivilor ucraineni care și-au pierdut viața în război, ceea ce a fost considerat incompatibil cu Carta Olimpică și cu Liniile directoare privind exprimarea sportivilor”, se arată în comunicatul TAS.

Heraskevich comunicase anterior Comitetului Olimpic Internațional și IBSF că va purta casca, chiar și după ce a fost informat că nu va fi admis în astfel de circumstanțe.

Casca a fost utilizată în timpul sesiunilor de antrenament pentru skeleton din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026.

„Domnul Heraskevich susține că excluderea este disproporționată, nejustificată de nicio încălcare tehnică sau de siguranță și îi cauzează un prejudiciu sportiv ireparabil. Cererea sa solicită anularea deciziei juriului IBSF și, ca măsură provizorie, ca TAS să îl reintegreze în OWG 2026 cu efect imediat sau, în subsidiar, ca sportivul să efectueze o cursă oficială supravegheată de TAS până la pronunțarea deciziei finale.

A fost numit un arbitru unic pentru a examina urgent această chestiune. Se așteaptă mai întâi o decizie operativă (fără motivare), care va fi anunțată. În acest stadiu, nu este posibil să se indice un termen precis pentru o decizie operativă”, menționează TAS.